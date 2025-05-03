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日投史上第5人！山本由伸獲選單月投手MVP　道奇教頭：變更強了

▲▼道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊投手山本由伸榮獲大聯盟投手部門的單月最有價值球員（MVP）。該獎項涵蓋自3月18日開幕戰起至4月底的比賽表現，並於3日（台灣時間）由大聯盟官方正式宣布。

這是山本生涯首次獲得該項殊榮。他在這段期間內先發6場比賽，交出3勝2敗、自責分率1.06、43次三振、WHIP（每局平均上壘率）1.00、被打擊率1成9的成績。其中，自責分率高居全聯盟第一，三振數並列第七，WHIP並列第八，被打率則排名大聯盟第十，整體表現十分亮眼。

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道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在對戰勇士的比賽前受訪時表示：「與去年相比，最大的差別是他的自信。他已經找回了在日本打球時的自我，而且我認為他甚至變得更強了。他的表現遠勝其他投手，我也替他感到高興。若他本季再拿下一次、甚至兩次月間最優秀投手，我也不會感到驚訝。」

山本由伸成為第五位獲得大聯盟月間最優秀投手獎的日本投手，這也是日本投手第八次獲此殊榮。此前曾獲此獎項的日本投手包括：野茂英雄（1995年6月、1996年9月，當時效力道奇隊）、伊良部秀輝（1998年5月、1999年7月，效力洋基隊）、田中將大（2014年5月，效力洋基隊）、達比修有（2020年7・8月效力小熊隊、2022年9・10月效力教士隊）

道奇隊自本場起展開客場10連戰，而山本也在首戰擔任先發投手，於敵地迎戰狀態逐漸升溫的亞特蘭大勇士隊。

關鍵字： 大聯盟山本由伸道奇隊MVP日本投手

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