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詹皇不排除離開湖人爭第5冠？拒勸唐西奇留隊：那不是我的工作

▲▼灰狼戈貝爾、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯坦言「有很多事要想」，未來動向受矚目。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人連2年季後賽止步首輪，天王詹姆斯（LeBron James）的未來動向再度成為焦點，他直言「還有很多事要思考」。據《The Athletic》報導，詹皇原本考慮在2025-26賽季結束後退休，聯盟消息人士還透露，他不排除轉戰他隊，尋求生涯第5冠。

詹姆斯最簡單的選項，是在當地時間6月29日前執行價值5260萬美元的球員選項，打完2025-26賽季後退休。若他這麼選擇，湖人有意安排一整季「告別巡演」，如同2015-16賽季布萊恩（Kobe Bryant）的最後一舞。巧合的是，2026年全明星賽也將在洛杉磯舉行，場面勢必盛大。

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但如果詹姆斯選擇續打並與湖人續約，關鍵就在一個問題：「他還願意繼續當湖人嗎？」球團人士指出，這將是續約談判的起點。若答案是否定的，詹皇有可能在他隊結束職業生涯。

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人第5戰禁區崩盤，詹皇賽後話中有話。（圖／達志影像／美聯社）

湖人首輪1比4慘遭淘汰，G5更被灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）砍下27分、24籃板、2阻攻，禁區完全失守。詹姆斯賽後被問到是否因缺乏正統中鋒而讓前場吃緊，他回了一句耐人尋味的「無可奉告」，還補了一句，「我那位兄弟AD曾說過自己需要支援，結果隔周就被交易了。」

這番話不僅被解讀為對球隊陣容的不滿，也引發外界揣測詹姆斯是否會離開洛杉磯，尋求更好的爭冠機會。他與戴維斯（Anthony Davis）曾是親密戰友，卻因交易意外拆夥；G5場邊還出現另一位老隊友厄文（Kyrie Irving）的身影，兩人在場上的互動被鏡頭捕捉，再次引發聯想。

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲消息人士表示，湖人詹姆斯不排除離隊爭取生涯第5冠。（圖／達志影像／美聯社）

《The Athletic》今年2月曾報導，獨行俠今夏預計繼續尋求第3位巨星，有可能鎖定詹姆斯或杜蘭特（Kevin Durant）。

消息人士指出，詹姆斯若留隊，不太可能再次接受減薪。去年夏天他為了協助球隊避開「第二層硬上限」自願降薪270萬美元，甚至一度考慮砍更多薪資換取其他巨星加入，最終卻全數落空，他選擇接近頂薪簽回。

湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）表示，「我相信詹姆斯對陣容有很高的期待，我們會全力滿足他。」但湖人目前薪資結構緊縮，補進中鋒的空間有限，可能得靠交易或使用570萬美元的中產特例。

▲▼湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹皇表態不會勸唐西奇續留，「他得做自己的決定。」（圖／達志影像／美聯社）

至於剛交易來的唐西奇（Luka Doncic），詹皇表態不會干涉他的去留決定，「那不是我的工作。說到底，那筆交易是為了未來而做的，跟我沒關係。Luka 得自己決定他的未來，他才26歲，我40歲了，他不能把自己的生涯建立在我身上，這就是事實。」

「但我當然希望他能留下，湖人球迷他X的超愛他，洛杉磯已經接納了他。我們把他當隊友、當兄弟。但最終這得由他自己做決定。」詹姆斯繼續說道。

關鍵字： 籃球NBA湖人LeBron JamesLuka DoncicRob Pelinka

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