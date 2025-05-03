詹皇出局還遭逢左膝韌帶2級拉傷　湖人就算晉級他也報銷了

Unfortunately this actually became Worst case scenario and LeBron would have been OUT for a Hypothetical Game 6 and likely out



4-6 weeks https://t.co/8GZ93riAPW — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) May 2, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人G5不敵灰狼遭淘汰，季後賽提前止步，根據《ESPN》的最新消息，40歲天王詹姆斯（LeBron James）在末節遭撞擊倒地的傷勢，經MRI檢查確認為左膝內側副韌帶（MCL）二級拉傷，預計將缺陣3至5周，這意味著就算紫金大軍將系列賽延長至第6戰，詹皇也勢必無法出賽，甚至得休養到6月初。

▲湖人天王詹姆斯遭逢左膝內側副韌帶（MCL）二級拉傷。（圖／達志影像／美聯社）

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這起碰撞發生在G5第4節還剩8分39秒，灰狼射手迪文琴佐（Donte DiVincenzo）在掩護藍道（Julius Randle）時，膝蓋直接撞上詹姆斯左膝，被吹判進攻犯規。詹皇當場痛苦倒地，短暫退場接受隨隊訓練師曼西亞斯（Mike Mancias）檢查。

40歲的詹姆斯最終咬牙重返戰場，在比賽剩下7分23秒時重新登場，並打完全場，但湖人終場以96比103落敗，系列賽1比4出局。

▲詹姆斯連續292場季後賽未因傷缺席，若有G6將首度中斷紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

根據統計，詹姆斯生涯季後賽累積292場未因傷缺陣，為NBA歷史之最，若原本湖人續命至G6，這項紀錄將面臨終止。

運動醫學專家杰弗里斯（Evan Jeffries）在詹姆斯受傷當下就判斷，最好的情況是膝蓋對撞，最壞則是內側副韌帶拉傷。遺憾的是最嚴重的情況真的發生了，他預計詹皇得休養4到6周。