陳子豪轉隊首敲勝打！葉總驚呼：真的嗎？期待越來越多

▲葉君璋 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

味全龍今晚作客樂天桃猿，陳子豪在延長賽第10局擊出致勝安，陳禹勳10局下守住勝果，率隊，以5比3擊敗樂天桃猿，終止對手4連勝。陳子豪拿到轉隊後首場MVP，且是轉隊首次貢獻勝利打點，總教練葉君璋很驚訝，直呼：「真的嗎！」

至於10局下由陳禹勳關門，葉君璋表示，這並非臨時決定，而是賽前就已設定好的計畫，他也強調，陳冠偉依舊是球隊的終結者。

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當時沒有考慮讓陳冠偉上場？葉總秒回，「沒有！」他解釋，當下就已經設定好讓陳禹勳投第10局，「這計畫早就定了。」當然終結者還是陳冠偉，「只是說第10局情況有提前想好，就是讓禹勳，沒其他想法。」

陳子豪自4月26日開始擔任第一棒，16打數5安打，打擊率0.313。今晚也做出貢獻。葉總表示，陳子豪是打出千安的球員，調整對他來說非常重要，「他春訓很長一段時間才加入球隊熱身賽，再來就是第一棒可能也是他熟悉的位置，去年在這位置打滿久，這兩點對他來講滿重要。」

他也希望，安排陳子豪打第一棒，能夠幫助他找回狀態，「希望試著幫他狀況變好，想盡任何有可能的方式去做，目前看起來效果還不錯。」

對於陳子豪轉隊後首次打出勝利打點，葉君璋也嚇一跳，「真的嗎？」隨後笑回，「相信慢慢會越來越多場。」