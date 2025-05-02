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陳子豪轉隊首奪MVP！在桃園竟已14次：這球場真的不錯

▲▼ 陳子豪 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳子豪 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

味全龍外野手陳子豪今晚在延長賽10局上擊出致勝安打，幫助球隊以5比3擊敗樂天桃猿，不僅中止對手4連勝，也收下個人轉隊後首座單場MVP。他賽後坦言，近期陷入低潮，這一擊對他而言格外重要，「其實當下滿緊張的，聽了很多建議，就輕鬆一點，6分力去揮棒，打中球點，結果怎麼樣就看老天爺了（笑）。」

陳子豪此戰續扛開路先鋒，關鍵延長賽安打也成為勝負分水嶺。他表示，其實每個棒次對他來說差不多，「只是第一棒打擊次數比較多，教練可能想讓我多打幾次。」

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今晚敲出勝利打點，同時是轉隊後首次擊出勝利打點，陳子豪仍對自己的表現要求嚴格，「我覺得還行，還不夠好。這幾場其實揮到滿多壞球的，選球上還是要再修正，想辦法讓擊球點更好。」

針對這波調整期，他也透露身邊許多隊友給予幫助，包括剛回到一軍的朱育賢，「他說我揮棒太用力，可能是太想全力揮擊，反而擊球點不準，他建議我比賽時用個7、8分力就好，效果還不錯。」

這一戰不只擊出致勝安打，也拿下轉隊後第一座MVP，陳子豪直呼，「很開心啊！在這裡好像滿容易拿到客場MVP的。」

他笑說自己有點「客場拿MVP體質」，尤其在桃園球場，「這個球場真的還不錯，這樣感覺太臭屁（笑），但打得確實不錯。」根據紀錄，連同本場在內，他在桃園球場累積已拿下14次單場MVP，堪稱名副其實的「桃園殺手」。

關鍵字： 棒球致勝安打客場MVP味全龍陳子豪

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