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桃猿新領隊回應餐飲爭議：絕非砍預算！已和與黃子鵬、林立談約

▲▼ 樂天桃猿領隊牧野幸輝 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 樂天桃猿領隊牧野幸輝 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿球團今日發布人事異動，由日本樂天總部指派、擁有13年樂天集團資歷的牧野幸輝正式接任球隊新任領隊。首次涉足職棒經營領域的他，面對近期圍繞球隊的負面報導與餐飲問題，直言球隊會誠摯面對所有問題。至於外界關注有望FA的黃子鵬、林立，球隊也會努力積極留下2位選手。

針對日前媒體對球隊餐飲品質下降、預算刪減等報導，牧野幸輝坦言，「餐飲問題是我們認為溝通中一環有所落差，不全然是報導所說的為了省錢砍預算，而提供不好的飲食。」

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他強調，公司是有目的做這樣改變調整，但礙於溝通不順暢，造成選手心情想法和公司有落差，「上任之後，首要落實就是與選手保持密切溝通，確實傳達了解，為什麼公司這麼做，達到理想狀態進行。」

至於為何這麼做？牧野幸輝並未明講，「實在不方便透露更多細節，但我保證，我現在已經37歲，這37年來，喜愛棒球、熱愛棒球的心完全沒變，會藉由我的身份與這個機會，帶領球團朝變好的方向努力，目前有一些政策方式執行，都是為了讓球隊更好。」

樂天近期負面報導不少，牧野幸輝直言，並非所有負面報導都是不好的，「或許這正是大家對球隊期待，希望我們朝這個方向改善。」但他也指出，「當然，也不全然說這些報導是沒有惡意， 基本上，我們會很誠摯面對所有負面報導，當作我們還有不足的地方，還有需要改善的空間。」

對於近日報導球場頂棚生鏽的狀況，牧野幸輝強調球場設備長年以來都是和桃園市府合作，「這場地屬於市府，沒限定於報導所提到的天棚，放眼所有任何改建、改造都是和市府合作，甚至今天的寵物趴寵物區，都緊密跟市府合作執行，我們也很感謝市府的大力支持。」

▲▼ 桃園球場 。（圖／記者王真魚攝）

▲接下來的球場優化，牧野幸輝表示，確實有一些想法 。（圖／記者王真魚攝）

接下來的球場優化，牧野幸輝表示，確實有一些想法，「但尚未有具體的東西可以分享，都還在和市府初步協商，有具體方向會發表、說明。」

接下領隊還有一大任務，就是想辦法留下林立與黃子鵬。牧野透露，目前已針對林立與黃子鵬兩位核心球員展開初步溝通，「無論對於領隊個人還是團隊，兩人表現都非常耀眼，他們扮演球團核心人物角色，期望順利謹慎地把這兩位核心選手談下來。」

實際細節為何，牧野幸輝不好意思地說，現在不方便透露，他隨後開玩笑稱，「說了會被罵，球團會生氣！」

牧野也提到，自己從小立志成為棒球選手，即使年紀漸長未能實現，仍以滿腔熱忱投入棒球事業。他表示已開始學習中文，希望突破語言隔閡，與球員及在地團隊進行更緊密的溝通。

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）

▲黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 樂天桃猿牧野幸輝桃園職棒球隊

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