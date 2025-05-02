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古久保觀察古林睿煬一改變！投球更進化　期待讓世界看見台灣

▲▼ 古林睿煬日職一軍首勝 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲古林睿煬日職一軍首勝 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿昨天休兵，總教練「阿公」古久保健二又有時間關注旅日投手古林睿煬的表現，對於他在第二戰的狀況，阿公觀察細微，直指他的準備動作有些改變，並進一步表示，「其實他上一場就沒有很差，真的是よかった（太棒了）！」

古林睿煬加盟日本北海道火腿鬥士，昨天對福岡軟銀鷹迎來日職一軍第二場出賽，先發7局狂飆10K，僅失2分，球速最快155公里。

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古久保健二剛好兩場比賽都有關注，「看起來準備動作有改變，先前手放得比較高。」他認為，古林的改變或許和對手情蒐有關，「可能有被對方抓到一些球種之類，所以做了這些改變，看起來投球平衡感有更好，控球也更好。」

在兩場之間迅速做出調整，古久保健二認為，因為是先發投手，休息天數間隔較長，原本就有更多時間可以調整，「照著這個流程走，他也把所有能力都展現出來。」和中職時期相比，他直言，古林睿煬還是投出很好的實力，「感覺沒什麼變，一直都是處在顛峰狀態，這本來就是他的實力，控球甚至看起來比在中職時候更好。」

中職已經很久沒有投手輸出到日本，也很久沒有台將拿到勝投。古林睿煬這一勝相當有意義，他也希望自己的每一步成為台灣的一小步，讓更多人看到台灣。

古久保健二也說，從12強開始，台灣棒球獲得更多關注，「全世界都知道，台灣有很多好選手，希望古林睿煬能夠繼續努力奮鬥，讓世界看見台灣，也讓往後的選手提升到海外發展的機會。」

關鍵字： 棒球古林睿煬台灣日本樂天桃猿

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