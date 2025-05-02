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捲禁藥爭議認為自己沒錯　球王辛納：禁賽是跟律師討論過才接受

▲球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

義大利23歲球王辛納（Jannik Sinner）因為禁藥案接受三個月的禁賽處分，而他近期接受義大利國營電視台RAI採訪時表示，他曾考慮在遭禁賽三個月之前，長時間離開網壇，他也坦言，「我知道自己沒有做錯事，為什麼要承擔禁賽這樣的代價？後來我們和律師討論過才決定接受這項協議。」

一切始於2024年三月份的印地安泉大師賽中，辛納當時被檢測出微量的氯替醇（一種可用於增強肌肉質量的類固醇），它是一種被禁用的合成代謝類固醇，除此之外還可用於眼科和皮膚科。八天後，辛納再次檢測仍呈陽性，但由於他挑戰成功，才可以續出賽，卻還是引起球界、球迷人士熱議。

辛納的禁藥案原先由國際網球誠信機構（ITIA）裁定為「意外」故不處罰，但世界反禁藥機構（WADA）提出上訴，最終ITIA與辛納達成三個月的禁賽協議。

當被問及是否曾想過「放下一切」時，辛納坦率回答是，「我記得在今年澳洲網球公開賽之前，那段時間我並不快樂，我在更衣室、我們一起用餐的地方都感覺不自在，其他選手看我的眼神也變了，當時我對自己說也許打完澳網之後，我需要暫時休息一下，但我其實不想接受禁賽處分，」辛納說道。

「接受這三個月的禁賽對我來說非常困難，因為我知道我沒有做錯任何事，那我為什麼要承擔這個代價？」辛納接著表示，「但後來我們和律師討論，想過最糟的情況會是什麼，所以我們決定接受和解。」

辛納此案的處理方式引發「雙重標準」的質疑，他的陽性檢測結果直到去年八月才對外公開，原因是他成功上訴，避免了臨時禁賽處分，辛納甚至在九月贏得了美網冠軍；此外和解協議部分也引起爭議，因為這讓辛納能在下週義大利羅馬大師賽、他的主場賽事中復出，且完全不會錯過任何一場大滿貫比賽。

「去年絕對是非常有壓力的一年，」辛納提及，「但我們仍然取得了很棒的成績，今年開局也很不錯，然後事情就發生了，一開始發現自己身處那樣的處境，真的很奇怪，而且場外也發生了很多我意想不到的事情。」

而輿論也在各球星間發酵，有不少球員認為辛納受到的處分過於輕微，對此辛納回應，「我不想回應，每個人都有自由發表自己的看法，對我來說，重要的是我知道自己發生了什麼事，我不希望任何無辜的人經歷我所經歷的事情。」

「我真的很想念比賽，」辛納最後說，「我很高興這段時間結束了，我已經準備好再次上場。」

關鍵字： ATP辛納

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