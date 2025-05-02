快訊／NBA今年首場搶七戰誕生！哈登28分助快艇G6逼退金塊

ZUBAC STUFF!

POWELL SLAM!



Incredible sequence for the Clippers as they try to force a Game 7 ????



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記者游郁香／綜合報導

在季後賽首輪2連敗、遭金塊聽牌的快艇，今（2）日G6回到主場力拚延長戰線，3屆得分王哈登（James Harden）上半場獨攬21分，加上後場主力鮑威爾（Norman Powell）第3節猛砍11分，快艇帶著11分領先進入決勝節，最終就以111比105取勝，逼出了今年NBA季後賽首場搶七大戰。

James Harden cashes in from deep ????



He's got 28 on the night as the Clippers lead in the 4Q!



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西區第4種子金塊、第5種子快艇在季後賽首輪激烈廝殺，快艇雖先取得2勝1敗領先，但接下來吞下2連敗，反倒陷入2勝3敗被聽牌的劣勢，G6回到洛杉磯主場，當家得分手哈登上半場扛起進攻大旗，以10投7中猛砍21分，整體命中率高達7成，三分4投2中，罰球命中率更是100%。

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▲快艇哈登上半場火力全開。（圖／達志影像／美聯社）

哈登有17分集中在次節，他單節6投5中，手感燙到著火，加上主戰長人祖巴奇（Ivica Zubac）半場結束前完成壓哨補籃，快艇以58比57超前進入下半場。

快艇第3節改由「法國飛人」巴圖（Nicolas Batum）披掛上陣，原本的先發鄧恩（Kris Dunn）坐板凳，試圖替哈登製造更多進攻空間，不過「大鬍子」此節僅再添2分，還好另一位主力大將鮑威爾跳出來飆分，他單節砍下11分。

▲金塊一哥約基奇無力率隊扭轉戰局。（圖／達志影像／美聯社）

快艇第3節表現近乎完美，靠著出色的決策、積極爭搶進攻籃板與穩定的投籃手感，拉開90比79、11分差距。反觀作客的金塊第3節進攻停滯，還有近5分鐘沒得分，從2分差距一度變成14分落後。

A 12-0 run for the Clippers in Game 6 on TNT!



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快艇在小瓊斯（Derrick Jones Jr.）、哈登和波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）末節聯手飆外線之下，在比賽最後5分57秒拉開105比90、15分差，隨後金塊迅速在籃下連拿6分，將分差再次縮小到個位數，戈登（Aaron Gordon）和主控莫瑞（Jamal Murray）也加入追分行列，丹佛在終場前2分43秒追到6分差。

在對手持續逼近之下，鮑威爾砍進外線替快艇止血，金塊最後時刻後繼無力，快艇終場就以111比105守住勝利，將戰線延長到G7。

快艇今日有3人得分突破20大關，哈登貢獻28分、8助攻；一哥雷納德（Kawhi Leonard）砍下27分；鮑威爾拿24分。金塊則以約基奇飆出25分最高，他另有8助攻和7籃板。

▲快艇鮑威爾第3節火力全開，成為致勝功臣之一。（圖／達志影像／美聯社）