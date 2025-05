快訊／NBA今年首場搶七戰誕生！哈登28分助快艇G6逼退金塊

ZUBAC STUFF!

POWELL SLAM!



Incredible sequence for the Clippers as they try to force a Game 7 ????



DEN-LAC | TNT pic.twitter.com/QKWojGmELG — NBA (@NBA) May 2, 2025

記者游郁香/綜合報導

在季後賽首輪2連敗、遭金塊聽牌的快艇,今(2)日G6回到主場力拚延長戰線,3屆得分王哈登(James Harden)上半場獨攬21分,加上後場主力鮑威爾(Norman Powell)第3節猛砍11分,快艇帶著11分領先進入決勝節,最終就以111比105取勝,逼出了今年NBA季後賽首場搶七大戰。

James Harden cashes in from deep ????



He's got 28 on the night as the Clippers lead in the 4Q!



LAC seeking a Game 7 on TNT ???? pic.twitter.com/Opt9JfFrjl — NBA (@NBA) May 2, 2025

西區第4種子金塊、第5種子快艇在季後賽首輪激烈廝殺,快艇雖先取得2勝1敗領先,但接下來吞下2連敗,反倒陷入2勝3敗被聽牌的劣勢,G6回到洛杉磯主場,當家得分手哈登上半場扛起進攻大旗,以10投7中猛砍21分,整體命中率高達7成,三分4投2中,罰球命中率更是100%。

▲快艇哈登上半場火力全開。(圖/達志影像/美聯社)

哈登有17分集中在次節,他單節6投5中,手感燙到著火,加上主戰長人祖巴奇(Ivica Zubac)半場結束前完成壓哨補籃,快艇以58比57超前進入下半場。

快艇第3節改由「法國飛人」巴圖(Nicolas Batum)披掛上陣,原本的先發鄧恩(Kris Dunn)坐板凳,試圖替哈登製造更多進攻空間,不過「大鬍子」此節僅再添2分,還好另一位主力大將鮑威爾跳出來飆分,他單節砍下11分。

▲金塊一哥約基奇無力率隊扭轉戰局。(圖/達志影像/美聯社)

快艇第3節表現近乎完美,靠著出色的決策、積極爭搶進攻籃板與穩定的投籃手感,拉開90比79、11分差距。反觀作客的金塊第3節進攻停滯,還有近5分鐘沒得分,從2分差距一度變成14分落後。

A 12-0 run for the Clippers in Game 6 on TNT!



A win forces a Game 7 in Denver ⚔️#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/vTgh1IJwYq — NBA (@NBA) May 2, 2025

快艇在小瓊斯(Derrick Jones Jr.)、哈登和波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)末節聯手飆外線之下,在比賽最後5分57秒拉開105比90、15分差,隨後金塊迅速在籃下連拿6分,將分差再次縮小到個位數,戈登(Aaron Gordon)和主控莫瑞(Jamal Murray)也加入追分行列,丹佛在終場前2分43秒追到6分差。

在對手持續逼近之下,鮑威爾砍進外線替快艇止血,金塊最後時刻後繼無力,快艇終場就以111比105守住勝利,將戰線延長到G7。

快艇今日有3人得分突破20大關,哈登貢獻28分、8助攻;一哥雷納德(Kawhi Leonard)砍下27分;鮑威爾拿24分。金塊則以約基奇飆出25分最高,他另有8助攻和7籃板。

▲快艇鮑威爾第3節火力全開,成為致勝功臣之一。(圖/達志影像/美聯社)