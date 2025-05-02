莊陳仲敖5.1局無失分飆7K繳代表作　一度12上12下！

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）



實習記者胡冠辰／綜合報導

效力奧克蘭運動家2A的台灣火球男莊陳仲敖，在台灣時間2日先發對陣響尾蛇2A的比賽中，主投5.1局飆出7次三振沒有失分，繳出本季代表作，無奈隊友打線熄火，莊陳仲敖首勝還是沒有開張。

首局莊陳仲敖控球不穩，甚至還發生投手犯規形成兩出局2、3壘有人的失分危機，好在莊陳仲敖處變不驚，成功製造滾地球抓下第3個出局數，安全下莊。

度過首局亂流的莊陳仲敖在2至5局銳不可擋，讓響尾蛇2A打線12上12下，第6局續投的莊陳仲敖先是對首名打者投出保送，接著送出三振，此時球隊換投，莊陳仲敖結束本戰先發任務。

Join us for Thirsty Thursday—you deserve it! pic.twitter.com/JFQz7gq1AY — Midland RockHounds (@RockHounds) May 1, 2025

莊陳仲敖此役先發5.1局耗費84球，被敲出1支安打沒有失分，送出7次三振、2次保送，本戰莊陳仲敖無關勝敗，防禦率下修至5.47，終場運動家2A以2比0獲勝。