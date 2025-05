莊陳仲敖5.1局無失分飆7K繳代表作　一度12上12下！

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ,莊陳仲敖。(圖/記者李毓康攝)



實習記者胡冠辰/綜合報導

效力奧克蘭運動家2A的台灣火球男莊陳仲敖,在台灣時間2日先發對陣響尾蛇2A的比賽中,主投5.1局飆出7次三振沒有失分,繳出本季代表作,無奈隊友打線熄火,莊陳仲敖首勝還是沒有開張。

首局莊陳仲敖控球不穩,甚至還發生投手犯規形成兩出局2、3壘有人的失分危機,好在莊陳仲敖處變不驚,成功製造滾地球抓下第3個出局數,安全下莊。

度過首局亂流的莊陳仲敖在2至5局銳不可擋,讓響尾蛇2A打線12上12下,第6局續投的莊陳仲敖先是對首名打者投出保送,接著送出三振,此時球隊換投,莊陳仲敖結束本戰先發任務。

