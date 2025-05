洋基壞消息！ 「怪力男」因肌腱炎列入60天傷兵名單

▲洋基史坦頓(Giancarlo Stanton)因肌腱炎進60天傷兵名單。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

美東龍頭紐約洋基台灣時間2日宣布,將陣中重砲外野手史坦頓(Giancarlo Stanton)移至60天傷兵名單,並從亞特蘭大勇士的讓渡名單中撿走克魯茲(Bryan De La Cruz)。

Giancarlo Stanton has been moved to the 60-day IL with his elbow injury He does not have a timetable for return pic.twitter.com/cXSTV2uPSc

35歲的史坦頓本季因雙肘肌腱炎持續缺陣,他上周首次與隊友一同進行打擊練習,但球隊尚未為他回歸打線訂下具體時間表。

今年是史坦頓在洋基效力的第8個賽季,上賽季史坦頓在114場比賽中擊出27支全壘打並打回72分打點;在季後賽中他是球隊表現最突出的打者之一,貢獻15支安打(包括7支全壘打)與16分打點,幫助洋基闖進世界大賽。

BREAKING: Giancarlo Stanton has been transferred to the 60-day IL due to tendinitis in both elbows, the Yankees announced.



There is no timetable for a return to the lineup. pic.twitter.com/swnT85r7Kw