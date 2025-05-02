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洋基壞消息！ 「怪力男」因肌腱炎列入60天傷兵名單

▲洋基史坦頓（Giancarlo Stanton）因肌腱炎進60天傷兵名單。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基史坦頓（Giancarlo Stanton）因肌腱炎進60天傷兵名單。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

美東龍頭紐約洋基台灣時間2日宣布，將陣中重砲外野手史坦頓（Giancarlo Stanton）移至60天傷兵名單，並從亞特蘭大勇士的讓渡名單中撿走克魯茲（Bryan De La Cruz）。

35歲的史坦頓本季因雙肘肌腱炎持續缺陣，他上周首次與隊友一同進行打擊練習，但球隊尚未為他回歸打線訂下具體時間表。

今年是史坦頓在洋基效力的第8個賽季，上賽季史坦頓在114場比賽中擊出27支全壘打並打回72分打點；在季後賽中他是球隊表現最突出的打者之一，貢獻15支安打（包括7支全壘打）與16分打點，幫助洋基闖進世界大賽。

洋基補進克魯茲後將他分配到3A，克魯茲本季在勇士出賽16場，打擊率1成91，克魯茲生涯累計491場出賽，分別效力於邁阿密馬林魚（2021-2024）、匹茲堡海盜（2024）及今年的勇士，累計打擊率為2成51，擊出58支全壘打與208分打點。

關鍵字： MLB紐約洋基史坦頓

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