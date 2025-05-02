古林睿煬奪日職首勝　王貞治盛讚表現優秀看好未來繼續贏

▲古林睿煬日職一軍首勝 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者王真魚／綜合報導

效力日本職業棒球（NPB）北海道日本火腿鬥士隊的「台灣金孫」古林睿煬，昨對戰福岡軟銀鷹的比賽中先發主投7局，僅被敲出5支安打、送出10次三振，僅失2分，幫助球隊奪下勝利，收下日職一軍生涯的首勝。軟銀會長王貞治也給予高度評價。

古林睿煬4月23日對樂天的日職初登板雖僅投5.2局失7分吞敗；但他在第二場出賽就展現實力，7局好投壓制對手，幫助火腿隊完成系列賽橫掃。

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賽後，軟銀會長王貞治對古林的表現給予高度評價，並稱讚火腿隊捕手田宮裕涼的配球引導相當優秀。王貞治表示，「比賽中段之後，他的投球內容漸入佳境。如果今後能繼續這樣投球，我相信他會持續拿下勝利。」

值得一提的是，王貞治在比賽前一天就曾特別向古林睿煬說聲加油。古林睿煬直言，王貞治是令人尊敬的大前輩。