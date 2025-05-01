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上澤直之一改變讓新庄驚訝！但更在意古林勝投：全隊都想幫他

記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿鬥士隊在古林睿煬的7局好投帶領下，外加万波中正致勝轟，今晚從前隊友上澤直之搶下寶貴的一勝。對於古林睿煬此戰表現，監督新庄剛志直呼，「我們真的很想讓他拿下勝投，希望之後也可以繼續贏下去！」

比賽進行到7局、雙方2比2平手時，万波中正在1出局後從上澤直之手中擊出超前全壘打。上澤直之當場在投手丘上失落跪地。新庄剛志監督對此讚嘆，「唉呀，真的無法預測。他總是在關鍵時刻擊出全壘打。今天他應該是為了古林打出那支全壘打的吧。」

上澤直之直到前年還是日本火腿的成員，曾透過入札制度挑戰大聯盟，但僅登板2場便回到日本職棒。重返日本後，他選擇加盟軟銀而非重返火腿，這一戰，他也遭到左外野觀眾席的噓聲。

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談到上澤的表現，新庄監督表示，「直球投得很多啊。他在火腿時完全不會用快投（Quick pitch），今天用了，讓人很驚訝（笑）。」不過他也補充，「與其說對手如何，更重要的是我們全隊為了讓古林拿下勝投而奮戰，這真的很棒。」

先發投手古林睿煬在首局雖然失掉2分，但之後穩定下來，最終投滿7局、僅被擊出5支安打，失2分，投出10次三振，表現優異。他直球威力（均速）接近150公里，也能穩定運用變化球，在日職第二場登板就拿下首勝。

新庄監督談到古林時滿意地說，「他是個好孩子，個性也很好。我們真的很想讓他拿下勝投。希望他接下來能繼續連勝，透過勝利來成長，真的很令人期待。」

他對古林第二局之後的投球大加讚賞，「兩好球之後決勝用的變化球，尤其是曲球，真的很厲害。能投到那個好球帶的位置，打者即使預期直球，面對這種急煞的變化球也很難打。」

▲▼ 新庄剛志：就是想讓他贏！ 。（圖／截自火腿官方X）

▲新庄剛志：就是想讓他贏！ 。（圖／截自火腿官方X）

關鍵字： 棒球日本古林睿煬火腿鬥士勝投

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