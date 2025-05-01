新庄監督親手送上首勝球！古林睿煬感性告白：這一球要給老婆

記者王真魚／綜合報導

台灣投手古林睿煬今（1日）迎來加盟日本火腿鬥士隊後的首場勝投，面對軟銀鷹投出7局僅失2分的好內容，並送出10次三振，獲選為單場MVP。監督新庄剛志賽後親手送上首勝球，古林睿煬受訪時也先以日文向球迷親切問候直呼：「太好了！」隨後透露將把首勝球獻給他一路陪他征戰的妻子。

古林睿煬在受訪時表示這顆珍貴的首勝球將送給自己的妻子，「這一球我要先拿給我老婆，謝謝她讓我毫無後顧之憂，能在這裡專心奮鬥。」

儘管首局小有亂流失掉2分，古林睿煬很快進入狀況，後續6局完美封鎖對手火力，展現出極佳的調整能力。他全場總計投出7局、10次三振、最快球速達155公里，壓制力十足。

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他談到投球內容時表示，「整體內容我覺得都滿好的，最重要的是隊友真的表現得很好，給我很大的安定感，才有這樣的好表現。」

古林睿煬也透露，在首局下場後立刻討論修正細節，持續找出缺點，「除了直球之外，其他球種也要想辦法丟得更好。」

轉播畫面多次捕捉到古林睿煬頻頻望向帽簷，對此他笑回，「有寫一些秘密。」奪下首勝後，古林睿煬與高中同窗翻譯高麗諒合影留念。他最後表示，希望自己能延續今天的好表現，接下來每一場都越投越好。

▲古林睿煬日職首勝 。（圖／截自太平洋聯盟TV）