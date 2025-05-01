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不斷更新／古林睿煬7局狂飆10K僅失2分退場！暫列勝投候選

記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿鬥士今天晚間6時（台灣時間下午5時）迎戰福岡軟銀鷹，進行系列賽第2戰，由台灣投手古林睿煬先發登板，挑戰旅日第一勝。軟銀開局就有攻勢，火腿5局上終於突破上澤直之封鎖，追回2分扳平。万波中正7局開轟，率火腿超前。

古林睿煬此役開局面臨亂流，首球便被首棒打者野村勇掃出中外野方向的二壘安打，隨後笹川吉康補上一支安打，形成無人出局一三壘的危機。接著，栗原陵矢擊出左外野的高飛犧牲打，為軟銀先馳得點。

第4棒山川穂高擊出三壘滾地球，雖遭刺殺但成功推進跑者至得點圈。中村晃隨後敲出適時安打，軟銀再下一城，將比數拉開至2比0。古林睿煬努力穩住陣腳，成功讓第6棒柳町達擊出二壘滾地球，結束這個失分半局。

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軟銀方面則由上澤直之擔任先發，這也是他轉隊後首次對上老東家火腿。目前投到2局，他讓火腿6上6下，包括投出2次三振，無失分。

2局下，古林睿煬回穩，飆155公里火球三振廣瀨隆太，再讓嶺井博希擊出界外飛球出局，對決佐藤直樹再以151公里直球讓對手揮棒落空吞K。

3局上，火腿打線依舊遭到壓制，上澤直之連飆3K。

3局下，古林睿煬繼續壓制對手，這回讓野村勇擊出中外野飛球遭接殺，隨後飆150公里火球讓笹川吉康吞K，對決栗原陵矢投出曲球讓對手揮棒落空。

4局上，松本剛、淺間大基相繼出局，田宮裕涼選到保送，火腿打者此戰首次站上壘包，但下一棒野村佑希擊出中外野飛球出局。

4局下，古林睿煬面對重砲山川穗高，讓對手擊出中外野飛球出局；隨後中村晃擊出游擊飛球遭接殺。雖然面對柳町達時投出四壞球保送，但古林並未受影響，隨即飆出150公里的火球，成功讓廣瀨隆太揮棒落空三振。

5局上，清宮幸太郎突破上澤直之「無安打」，敲出團隊首安，萬波中正也敲出中右外野長打，火腿攻佔二三壘，郡司裕也高飛犧牲打，終於率隊破蛋。水野達稀纏鬥了8球選到保送，捕手又發生捕逸，讓火腿免費跑回追平分。

5局下，古林睿煬續投，嶺井博希擊出中外野安打，下一棒佐藤直樹短打，古林睿煬自行下丘處理傳一壘刺殺，隨後以曲球讓野村勇吞K，下一棒笹川吉康則遭到151公里火球三振。

6局上，上澤直之回穩，讓火腿三上三下，但用球數來到105球。

6局下，古林睿煬持續展現壓制力，栗原陵矢擊出滾地球出局，山川穂高中外野飛球遭接殺，再以148公里二縫線速球三振中村晃。

7局上，用球破百的上澤直之繼續留在場上，万波中正適時開轟，率隊超前。

7局下，古林睿煬續投，2出局後雖被擊出安打，但面對佐藤直樹送出本場第10K。

古林睿煬此戰完成7局投球任務，首局失分後立刻找回身手，接下來只被擊出2支零星安打，單場狂飆10K，球速最快155公里，優質好投僅失2分，暫列勝投候選。河野竜生接替登板。

▲▼ 古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

▲古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 棒球職棒古林睿煬台灣日本日職

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