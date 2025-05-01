唐西奇遭「下重手」犯規傷到背部　湖人背水一戰半場10分落後

Luka is headed back to the locker room after this play —



Hope he is OK. ????



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記者游郁香／綜合報導

1勝3敗面臨背水一戰的湖人，今（1）日回到主場出戰G5，開賽禁區就被打爆，陷入9比21大幅落後，儘管天王詹姆斯（LeBron James）次節率隊反攻，一度逼近到2分差，無奈擋不住灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在禁區的威力，唐西奇（Luka Doncic）還傷到下背部回到休息室，半場打完49比59落後10分。

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湖人在這場「輸球就得回家」的關鍵戰役改變先發陣容，由芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）取代狀態不佳的年輕長人海耶斯（Jaxson Hayes），但開賽依舊陷入苦戰，最多落後12分。雙核心詹姆斯與唐西奇單節合計8投1中拿9分，全隊命中率跌到33.3%。

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▲唐西奇半場攻下12分，但下背部不適回到休息室治療。（圖／達志影像／美聯社）

反觀灰狼針對湖人的「小球陣容」展開強攻，「法國巨塔」戈貝爾首節就攻下系列賽個人新高的9分，明尼蘇達首節打完取得31比22、9分領先。

進入第2節，詹姆斯率隊反攻，開局就來了一記爆扣並助攻里夫斯（Austin Reaves），隨後加速突破完成一記三分打，將分差縮小到29比32，化身「面具俠」的八村壘也加入搶分行列，連砍了2顆三分彈。但湖人擋不住戈貝爾，很快又被拉開分差。

▲戈貝爾半場猛砍15分，灰狼拉開雙位數分差。（圖／達志影像／美聯社）

上半場最後1分01秒，唐西奇切到籃下時遭迪文琴佐（Donte DiVincenzo）下重手犯規，他倒地後捂著自己的下背部，明顯感到不適，完成兩次罰球後就退場回到休息室治療。

湖人前2節以唐西奇拿下12分最高，但他7投僅2中；詹姆斯與八村壘各攻下10分。灰狼方面，戈貝爾砍下15分，「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）則貢獻10分、5籃板與5助攻。