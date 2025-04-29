柯瑞榮登NBA本季最佳隊友　獎項背後是「終生守護」感人故事

▲勇士天王柯瑞獲得本季NBA年度最佳隊友。（圖／翻攝自X／NBA Communications）

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）今（29）日再添一項個人榮譽，他在NBA現役球員投票中脫穎而出，獲選為2024-25賽季「年度最佳隊友」，這是他生涯首度拿下此獎，以20分些微領先力壓休士頓火箭中鋒「水行俠」亞當斯（Steven Adams）。

這座獎項旨在表彰「無私的球風、在場上與場下展現出作為導師與榜樣的領導力，以及對球隊的承諾和奉獻精神」。現役NBA球員從一份由聯盟高層組成的「評選小組」挑出的12位決選名單（東、西區各6位）中進行投票，選出最終得主。

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柯瑞總計拿下66張第1名選票、累積1257分，以些微優勢擊敗亞當斯（1237分），紐約之王布朗森（Jalen Brunson）則排名第3。

▲柯瑞本季在隊內外展現領導力與榜樣作用，獲得現役球員最高票。（圖／達志影像／美聯社）

現年37歲的柯瑞，生涯11度入選全明星賽，兩度獲得年度MVP，手握4座NBA總冠軍，也是聯盟史上三分球命中紀錄保持人。他過去曾獲得2010-11賽季NBA最佳運動精神獎，這次再以在球員間的「人氣」加冕，足見他無論是在場上或場下都堪稱是「萬人迷」。

「Twyman-Stokes年度最佳隊友獎」是以名人堂球星特溫（Jack Twyman）與斯托克斯（Maurice Stokes）命名，兩人曾在1955至1958年間在羅徹斯特／辛辛那提皇家隊並肩作戰。

1957-58賽季最後一場例行賽中，斯托克斯因傷倒地，幾天後陷入昏迷，最終不幸癱瘓，被診斷出創傷性腦病變，導致運動中樞受損，此後特溫成為他的法定監護人與終生「守護者」，這段動人故事成為NBA歷史佳話。