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劉俊緯鼓勵圓夢「國中版大聯盟」　難忘與孫易磊合力奪全壘打冠軍

▲陽信銀行盃青少棒。（圖／中華棒協提供）

▲陽信銀行盃青少棒記者會。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

114年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽，將在5月1日起至9日止，在新北市三重、臺中市舊正棒球場2地開打，中華民國棒球協會與陽信銀行今(28日)特別舉行開賽記者會，更邀請學長、也是去年U23世界盃國手的味全龍劉俊緯參與並分享經驗，勉勵小選手們更精進自己的球技，在棒球舞台上持續發光發熱！

陽信銀行為力挺台灣三級棒球，從去年起大力贊助全國青少棒賽，並安排四強賽時加入轉播，讓更多的台灣球迷能夠知道此項賽事，一起為小將們加油打氣，陽信銀行協理郭政宏說：「陽信銀行很投入贊助基層的各項運動，從足球到射箭，棒球更是不可缺席的一項，小馬聯盟是個歷史悠久的聯盟，我們很榮幸能夠贊助此項賽事。」

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味全龍內野手劉俊緯記者會，他表示，「到美國比賽給的待遇就像『國中版大聯盟』，吃住待遇都很好。」他與學弟分享經驗，「打棒球很競爭，看看世界，認識世界各地球風，對現在很有幫助。」他也強調，打棒球是快樂的，希望大家莫忘初衷，一圓夢想。

劉俊緯小馬青少棒國內選拔賽的冠軍戰敲逆轉三壘安打，還拿下MVP。當時與旅日投手孫易磊一起出征亞太區及世界區賽事，並拿下世界冠軍。最令他印象深刻的是跟孫易磊一起參加全壘打大賽，「團體賽拿冠軍，忘記打幾轟了，但孫易磊打比較多支全壘打。」國中階段拉丁美洲球員很壯，「亞洲棒球有亞洲棒球厲害之處。」

郭正宏表示，現今國內外棒球環境包含薪水在內都非常優異，一定能夠激勵所有基層球員，而身為選手最重要的，就是要突破自己的技術，練習、練習再練習，陽信銀行選擇贊助這項賽事主因，就是為了讓大家的技藝再次提升。

記者會中，參賽的18支縣市代表隊都派出教練與小球員們一起出席，並宣示將在比賽中拿出最佳表現，爭取最高榮耀。

中華棒協秘書長宗成表示，很感謝陽信銀行連續第2年用實際行動支持台灣三級基層棒球，他說：「真的很謝謝陽信銀行，因為青少棒層級常被忽略，陽信卻選擇關注這塊，支持我們學生棒球發展以及相關集訓，希望小球員們要好好珍惜，報效國家，回報陽信。」

我國自1972年起舉辦全國青少棒錦標賽，至今將邁入第53屆，是我國歷史最悠久的青少棒賽事，獲勝球隊將代表我國參加美國小馬聯盟小馬級(Pony-Pony)比賽，自1993年至今我國已經參與29屆小馬聯盟賽事，共拿下11次冠軍，去年由臺南市拿到代表權，先取得亞太區冠軍後，在美國世界賽則打入四強。

▲陽信銀行盃青少棒。（圖／中華棒協提供）

▲陽信銀行盃青少棒。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 棒球陽信銀行青少棒味全龍台灣

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