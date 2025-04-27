運動雲

>

悍將延長賽守備誤事　2比3不敵樂天桃猿苦吞3連敗

▲林智平。（圖／樂天桃猿提供）

▲林智平敲出追平分。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將27日主場迎戰樂天桃猿，桃猿中外野手林政華9局下精彩長傳阻殺擋住悍將超前分，兩隊激戰到延長賽，林政華10局上靠著王勝偉守備失誤跑回超前分，陳冠宇10局下守住勝利，最終桃猿3比2獲勝，悍將吞下3連敗。

悍將1局下開啟攻勢，李宗賢擊出安打開路，申皓瑋、戴培峰保送上壘攻佔滿壘，高國麟擊出高飛犧牲打，取得1比0領先。李宗賢3局上連兩打席都敲安打，申皓瑋適時安打再添1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃猿4局上反攻，廖健富掃出安打，張趙紘擊出二壘安打，生涯首安、首打點同時出爐。

范國宸4局下率先敲二壘安打但留下殘壘，因跑壘過程不適而提前退場，王勝偉替補守三壘，引起球迷歡呼。球團回報，「范國宸右腳緊繃不適，先退場觀察。」

陳晨威8局上面對悍將第二任投手富藍戈跑出內野安打，廖健富選到保送，扛第四棒的老將林智平適時安打攻下追平分，戰成2比2平手。

悍將8局下再度由李宗賢安打開啟攻勢，面對桃猿第二任投手莊昕諺敲出安打，申皓瑋、戴培峰接連選到保送攻佔滿壘，高國麟擊出游擊滾地球，形成雙殺瓦解攻勢。

桃猿9局上由張閔勛、成晉連續安打狙擊，將富藍戈打退場，換上曾峻岳登板。隨後利用夾殺跑者，再三振林政華化解危機。

悍將9局下反攻，孔念恩掃出二壘安打，兩出局後，周佳樂掃出安打，桃猿林政華上演精彩長傳阻殺，將孔念恩刺殺，比賽進入延長賽。

桃猿10局上採取短打戰術，馮健庭靠著王勝偉傳球失誤上壘，跑者林政華攻下超前分。隨後林智平選到保送，悍將決定換投。剛升一軍的林朕呈登板，馬上三振張趙紘，再以飛球解決曾冠傑、馬傑森。

桃猿10局下派出陳冠宇登板，李宗賢短打推進，陳真遭到三振，申皓瑋擊出二壘滾地球瓦解攻勢。

悍將力亞士主投7局，用了105球，被敲5支安打，奪7次三振，有1次觸身球保送，失1分責失分，桃猿魔神樂主投7局，用了83球，被敲6支安打，有1次保送，奪1次三振，失2分，兩人最後無關勝敗。

關鍵字： 棒球富邦悍將樂天桃猿李宗賢延長賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA季後賽大規模衝突！哈登、約基奇捲入　6人領T竟無人遭驅逐

NBA季後賽大規模衝突！哈登、約基奇捲入　6人領T竟無人遭驅逐

大谷翔平3長打大爆發！道奇雙轟止3連敗　佐佐木朗希首勝再等等

大谷翔平3長打大爆發！道奇雙轟止3連敗　佐佐木朗希首勝再等等

快訊／巴特勒缺陣不怕　柯瑞燃燒狂轟36分勇士射下火箭G3奪勝

快訊／巴特勒缺陣不怕　柯瑞燃燒狂轟36分勇士射下火箭G3奪勝

呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情　王志煊連3顆觸身自責落淚

呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情　王志煊連3顆觸身自責落淚

徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容

徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容

陳志杰球速飆回150　葉總安排任務：很快有機會上一軍

陳志杰球速飆回150　葉總安排任務：很快有機會上一軍

「士官長」巴特勒G4能不能打？　勇士主帥柯爾：真的是每日觀察

「士官長」巴特勒G4能不能打？　勇士主帥柯爾：真的是每日觀察

董子恩IG私訊呂詠臻致歉反被稱讚　連老婆也關心「帥臉」

董子恩IG私訊呂詠臻致歉反被稱讚　連老婆也關心「帥臉」

郭天信不滿好球帶丟棒子　葉總：主審想要撿得很完美

郭天信不滿好球帶丟棒子　葉總：主審想要撿得很完美

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

熱門新聞

NBA季後賽大規模衝突！哈登、約基奇捲入　6人領T竟無人遭驅逐

大谷翔平3長打大爆發！道奇雙轟止3連敗　佐佐木朗希首勝再等等

快訊／巴特勒缺陣不怕　柯瑞燃燒狂轟36分勇士射下火箭G3奪勝

呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情　王志煊連3顆觸身自責落淚

徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA季後賽大規模衝突！哈登約基奇捲入

2大谷翔平3長打大爆發！道奇雙轟止敗

3柯瑞燃燒狂轟36分　勇士G3奪勝

4呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情

5徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

最新新聞

1領航猿BCL爆衝突　盧峻翔竟被熊抱

2笑稱專打洋投！張趙紘首安、首打點同時出爐

3延長賽戲劇性贏11分　海神挺進季後賽

4林政華神送長傳阻殺！秀出華麗美甲

5悍將延長賽守備誤事　2比3不敵樂天桃猿苦吞3連敗

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366