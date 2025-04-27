悍將延長賽守備誤事　2比3不敵樂天桃猿苦吞3連敗

▲林智平敲出追平分。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將27日主場迎戰樂天桃猿，桃猿中外野手林政華9局下精彩長傳阻殺擋住悍將超前分，兩隊激戰到延長賽，林政華10局上靠著王勝偉守備失誤跑回超前分，陳冠宇10局下守住勝利，最終桃猿3比2獲勝，悍將吞下3連敗。

悍將1局下開啟攻勢，李宗賢擊出安打開路，申皓瑋、戴培峰保送上壘攻佔滿壘，高國麟擊出高飛犧牲打，取得1比0領先。李宗賢3局上連兩打席都敲安打，申皓瑋適時安打再添1分。

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桃猿4局上反攻，廖健富掃出安打，張趙紘擊出二壘安打，生涯首安、首打點同時出爐。

范國宸4局下率先敲二壘安打但留下殘壘，因跑壘過程不適而提前退場，王勝偉替補守三壘，引起球迷歡呼。球團回報，「范國宸右腳緊繃不適，先退場觀察。」

陳晨威8局上面對悍將第二任投手富藍戈跑出內野安打，廖健富選到保送，扛第四棒的老將林智平適時安打攻下追平分，戰成2比2平手。

悍將8局下再度由李宗賢安打開啟攻勢，面對桃猿第二任投手莊昕諺敲出安打，申皓瑋、戴培峰接連選到保送攻佔滿壘，高國麟擊出游擊滾地球，形成雙殺瓦解攻勢。

桃猿9局上由張閔勛、成晉連續安打狙擊，將富藍戈打退場，換上曾峻岳登板。隨後利用夾殺跑者，再三振林政華化解危機。

悍將9局下反攻，孔念恩掃出二壘安打，兩出局後，周佳樂掃出安打，桃猿林政華上演精彩長傳阻殺，將孔念恩刺殺，比賽進入延長賽。

桃猿10局上採取短打戰術，馮健庭靠著王勝偉傳球失誤上壘，跑者林政華攻下超前分。隨後林智平選到保送，悍將決定換投。剛升一軍的林朕呈登板，馬上三振張趙紘，再以飛球解決曾冠傑、馬傑森。

桃猿10局下派出陳冠宇登板，李宗賢短打推進，陳真遭到三振，申皓瑋擊出二壘滾地球瓦解攻勢。

悍將力亞士主投7局，用了105球，被敲5支安打，奪7次三振，有1次觸身球保送，失1分責失分，桃猿魔神樂主投7局，用了83球，被敲6支安打，有1次保送，奪1次三振，失2分，兩人最後無關勝敗。