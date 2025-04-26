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林智平雙安3打點！9局呂詠臻傷退驚險守成　桃猿對戰悍將跨季7連勝

▲樂天桃猿霸姆德、陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿霸姆德。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿26日作客富邦悍將，霸姆德主投5局失2分，拿下中職生涯首勝，陳晨威達成700支安打，貢獻2打點，林智平雙安3打點奪MVP，桃猿最終以7比6獲勝，跨季對戰富邦悍將7連勝。

樂天桃猿1局上就突破張奕，陳晨威選到保送並盜壘攻佔二壘，兩出局後林智平適時安打，助桃猿先馳得點。

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桃猿4局上再發動攻勢，廖健富掃出安打，兩出局後宋嘉翔在掃出安打，馬傑森隨後擊出安打帶有2打點。陳晨威延續火力，也敲安打帶回1分，達成生涯700安打里程碑。他隨後又靠著暴投攻佔二壘，林政華擊出安打，擴大比分至5比0。

悍將5局下反攻，董子恩、李宗賢掃出安打，董子恩靠著右外野手傳球失誤衝回本壘，幫助悍將攻下第1分。申皓瑋6局下掃深遠三壘安打，再利用霸姆德暴投回本壘得分，追近至2比5。林智平9局上滿壘時刻敲出2分打點二壘安打，此戰扛第4棒，5打數2安打，貢獻3打點，獲選單場MVP。

霸姆德先發5局，用85球，包含49顆好球，被敲5支安打，奪3次三振，失2分有1分責失。莊昕諺、陳冠宇接連登板都演出3上3下，朱承洋8局下奮力撲球守備一度回休息室治療，所幸無大礙回到投手丘，順利完成中繼任務。

桃園後援投手呂詠臻9局下登板，投出保送後，董子恩擊出投手前滾地球形成內野安打，砸到呂詠臻臉部讓球迷嚇一跳，經防護員觀察後攙扶退場，王志煊臨危受命登板，連續投出3次觸身球保送，失2分。桃猿趕緊換上陳柏豪，遭到周佳樂安打，申皓瑋高飛犧牲打進帳1打點。此時陳柏豪回穩三振豊暐，再讓高國麟擊出右外野飛球，驚險守住勝利。

張奕先發5局，被敲6安打，有3次保送，奪8次三振，失5分，承擔3連敗。

▲樂天桃猿霸姆德、陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 中職樂天桃猿富邦悍將霸姆德陳晨威

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