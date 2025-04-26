TPBL爆衝突！海神克雷格搧對手巴掌　2人被趕出場、3人吞U

記者游郁香／綜合報導

賽前23勝8敗的TPBL龍頭新北國王，今（26）日只要在高雄全家海神主場贏球，就能在例行賽封王，海神則要力拚周末就取得季後賽資格，兩隊上半場爆發衝突，海神洋將克雷格被新北「飆風玫瑰」李愷諺撞倒後，起身回推並與國王兩名洋將曼尼高、奧帝發生肢體衝突，導致2人被趕出場、3人領到違反運動精神犯規。

稍早福爾摩沙夢想家以110比95大勝雲豹，國王想在本周鎖定例行賽第1確定得靠自己，只要今晚擊敗在主場作戰的海神就能登頂。本季海神從沒贏過國王，周末兩戰對他們也很關鍵，若今日能戰勝國王，明日再以11分以上的差距擊退特攻，就將取得季後賽資格。

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▲▼新北國王作客高雄全家海神，場上爆發衝突 。（圖／翻攝自YouTube／TPBL）

海神從開賽一路領先國王，比賽進行到次節最後4分37秒，海神42比33領先，洋將克雷格被新北「飆風玫瑰」李愷諺撞倒，他起身後憤而回推李愷諺，國王兩名洋將曼尼高、奧帝都趕來力挺隊友，3人出現肢體衝突，克雷格在混亂中賞了奧帝巴掌，林書豪也跳出來找克雷格理論，場面一片混亂。

裁判看了重播畫面，一開始判定國王奧帝奪權出場，曼尼高、李愷諺領到違反運動精神犯規，也給了海神克雷格、威勝違反運動精神犯規，這個判決讓國王教練團相當不滿，立刻提出抗議，因為從畫面來看，克雷格明顯有出拳動作，最終裁判改判，將克雷格也趕出場，這起衝突導致2人被趕出場，3人吞下U。

目前上半場打完，海神以51比45領先。