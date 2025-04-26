運動雲

>

詹皇G3轟38分刷新最老紀錄　湖人擋不住灰狼蟻人吞第2敗

記者游郁香／綜合報導

湖人今（26）日來到明尼蘇達主場踢館，40歲天王詹姆斯（LeBron James）上半場就猛飆22分，決勝節一度連砍3顆三分彈，幫助洛城逼近到1分差，詹皇單場轟進38分，刷新一項季後賽史上最老紀錄，但「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）決勝時刻接管了比賽，灰狼終場以116比104搶下系列賽第2勝。

在主場作戰的灰狼開賽就展現強勢身體對抗和侵略性攻勢，首節以32比26領先湖人。天王詹姆斯與里夫斯（Austin Reaves）第1節各貢獻6分，「金童」唐西奇（Luka Doncic）受到胃部不適影響僅得2分，與他前兩場系列賽首節至少拿下16分形成鮮明對比。

[廣告]請繼續往下閱讀...

湖人首節投籃命中率達52.4%，三分球10投4中，命中率4成，但在禁區得分方面，灰狼以18比10領先。

詹姆斯次節率隊翻轉局面，這位40歲天王巨星上半場12投9中、三分球4投2中，收穫22分、6籃板、2助攻，外帶1抄截和1阻攻，這是他本系列賽最出色的半場表現，也是個人生涯第100次在季後賽半場得分突破20大關，前2節進帳22分更創下自1997-98賽季以來，40歲以上球員在季後賽任何半場得分的最高紀錄。

▲▼湖人詹姆斯、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人在灰狼主場吞敗，系列賽1勝2敗落後。（圖／達志影像／美聯社）

里夫斯上半場也包辦了4顆三分球貢獻14分，唐西奇強忍身體不適拿下8分、5助攻，湖人半場結束時以58比54反超灰狼。明尼蘇達第3節展開反攻，洛城前3節就出現多達16次失誤，送給對手23分，但靠著精準的外線讓比賽保持膠著狀態，前3節打完，灰狼以86比84超前2分。

詹姆斯決勝節繼續開火，一度連飆3顆三分彈，將比數逼近到99比100，可惜隨後他遭到麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels ）抄截，對方完成了三分打，兩隊持續拉鋸。最後4分19秒，「蟻人」艾德華茲和里德（Naz Reid）接連飆進外線，將分差擴大到6分。

▲▼湖人詹姆斯、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲40歲的詹姆斯成為NBA季後賽史上單場砍下至少35分最年長球員。（圖／達志影像／美聯社）

「蟻人」決勝時刻接管了比賽，最後1分06秒，他砍進鎖定勝局的三分彈，將比數改寫為113比104，灰狼最終就以116比104取勝，在系列賽取得2勝1敗的優勢。

詹姆斯今日攻下38分、10籃板和4助攻，外帶2抄截、2火鍋，包辦5顆三分球，成為季後賽單場砍下至少35分最年長球員，打破自己38歲創下的紀錄。灰狼則以麥克丹尼爾斯攻下30分最高；艾德華茲貢獻29分、8籃板和8助攻。

▲▼湖人詹姆斯、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼一哥艾德華茲決勝時刻接管戰局。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯LeBron James灰狼艾德華茲

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

格林推人才害巴特勒重摔？慢動作還原真相　球迷：別再說他骯髒

格林推人才害巴特勒重摔？慢動作還原真相　球迷：別再說他骯髒

詹皇G3轟38分刷新最老紀錄　湖人擋不住灰狼蟻人吞第2敗

詹皇G3轟38分刷新最老紀錄　湖人擋不住灰狼蟻人吞第2敗

悍將回報傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

悍將回報傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

改寫德保拉本季最短先發　葉總感動：球員企圖心不一樣

改寫德保拉本季最短先發　葉總感動：球員企圖心不一樣

不妙！銳歐日前突傷退　鋒總曝傷情：韌帶有些問題

不妙！銳歐日前突傷退　鋒總曝傷情：韌帶有些問題

再登大聯盟！台鋼雄鷹啦啦隊7成員赴美　雙城「台灣日」熱情應援

再登大聯盟！台鋼雄鷹啦啦隊7成員赴美　雙城「台灣日」熱情應援

梅賽斯7局被敲1安無失分　統一4比1打敗台鋼重回首位

梅賽斯7局被敲1安無失分　統一4比1打敗台鋼重回首位

旅日溝通問題曾向老婆哭訴　克魯茲：心態不強容易迷失

旅日溝通問題曾向老婆哭訴　克魯茲：心態不強容易迷失

最後一擊交給新秀李允傑　獵鷹主帥親解釋原因

最後一擊交給新秀李允傑　獵鷹主帥親解釋原因

雷霆29分驚天逆轉只排史上第二！　NBA最大苦主勇士領先31分輸球

雷霆29分驚天逆轉只排史上第二！　NBA最大苦主勇士領先31分輸球

瘦子寫歌「OZI勾二嫂」：大家都知不是嗎　拍MV和辣妹互動他喊「我有家室了」

熱門新聞

格林推人才害巴特勒重摔？慢動作還原真相　球迷：別再說他骯髒

詹皇G3轟38分刷新最老紀錄　湖人擋不住灰狼蟻人吞第2敗

悍將回報傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

改寫德保拉本季最短先發　葉總感動：球員企圖心不一樣

不妙！銳歐日前突傷退　鋒總曝傷情：韌帶有些問題

再登大聯盟！台鋼雄鷹啦啦隊7成員赴美　雙城「台灣日」熱情應援

讀者回應

﻿

熱門新聞

1格林推人才害巴特勒重摔？影片還原真相

2詹皇轟38分刷新紀錄　湖人擋不住灰狼

3悍將傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

4改寫德保拉本季最短先發　葉總感動：球員企圖心

5不妙！銳歐日前突傷退　鋒總曝傷情

最新新聞

1悍將傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

2從兄弟到悍將魔力藍「理髮廳」開張

3水手王牌吉爾伯特因傷提前退場

4悍將二軍雙野手感燙　何時回一軍？

5詹皇坦言唐西奇生病「重創戰力」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366