詹皇G3轟38分刷新最老紀錄　湖人擋不住灰狼蟻人吞第2敗

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記者游郁香／綜合報導

湖人今（26）日來到明尼蘇達主場踢館，40歲天王詹姆斯（LeBron James）上半場就猛飆22分，決勝節一度連砍3顆三分彈，幫助洛城逼近到1分差，詹皇單場轟進38分，刷新一項季後賽史上最老紀錄，但「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）決勝時刻接管了比賽，灰狼終場以116比104搶下系列賽第2勝。

LeBron James.

20 PTS.

In under 17 minutes.

In Year 22.

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在主場作戰的灰狼開賽就展現強勢身體對抗和侵略性攻勢，首節以32比26領先湖人。天王詹姆斯與里夫斯（Austin Reaves）第1節各貢獻6分，「金童」唐西奇（Luka Doncic）受到胃部不適影響僅得2分，與他前兩場系列賽首節至少拿下16分形成鮮明對比。

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湖人首節投籃命中率達52.4%，三分球10投4中，命中率4成，但在禁區得分方面，灰狼以18比10領先。

詹姆斯次節率隊翻轉局面，這位40歲天王巨星上半場12投9中、三分球4投2中，收穫22分、6籃板、2助攻，外帶1抄截和1阻攻，這是他本系列賽最出色的半場表現，也是個人生涯第100次在季後賽半場得分突破20大關，前2節進帳22分更創下自1997-98賽季以來，40歲以上球員在季後賽任何半場得分的最高紀錄。

▲湖人在灰狼主場吞敗，系列賽1勝2敗落後。（圖／達志影像／美聯社）

里夫斯上半場也包辦了4顆三分球貢獻14分，唐西奇強忍身體不適拿下8分、5助攻，湖人半場結束時以58比54反超灰狼。明尼蘇達第3節展開反攻，洛城前3節就出現多達16次失誤，送給對手23分，但靠著精準的外線讓比賽保持膠著狀態，前3節打完，灰狼以86比84超前2分。

詹姆斯決勝節繼續開火，一度連飆3顆三分彈，將比數逼近到99比100，可惜隨後他遭到麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels ）抄截，對方完成了三分打，兩隊持續拉鋸。最後4分19秒，「蟻人」艾德華茲和里德（Naz Reid）接連飆進外線，將分差擴大到6分。

▲40歲的詹姆斯成為NBA季後賽史上單場砍下至少35分最年長球員。（圖／達志影像／美聯社）

「蟻人」決勝時刻接管了比賽，最後1分06秒，他砍進鎖定勝局的三分彈，將比數改寫為113比104，灰狼最終就以116比104取勝，在系列賽取得2勝1敗的優勢。

詹姆斯今日攻下38分、10籃板和4助攻，外帶2抄截、2火鍋，包辦5顆三分球，成為季後賽單場砍下至少35分最年長球員，打破自己38歲創下的紀錄。灰狼則以麥克丹尼爾斯攻下30分最高；艾德華茲貢獻29分、8籃板和8助攻。

▲灰狼一哥艾德華茲決勝時刻接管戰局。（圖／達志影像／美聯社）