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兵工廠2比2戰平水晶宮　利物浦幾近奪下今年英超冠軍

▲▼基維奧爾（Jakub Kiwior）頭槌得分。（圖／達志影像／美聯社）

▲基維奧爾（Jakub Kiwior）頭槌得分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間24日凌晨，英超第34輪迎來焦點賽，由排名第二的兵工廠交手水晶宮，兵工廠靠著基維奧爾（Jakub Kiwior）與特羅薩德（Leandro Trossard）上半場雙雙進球取得領先，無奈水晶宮在比賽後段展現頑強韌性，馬特塔（Jean-Philippe Mateta）的進球讓雙方最終就以2比2握手言和，積分只拿1分的兵工廠也「幾乎」退出英超冠軍爭奪戰。

開賽第3分鐘主場兵工廠率先進攻，奧德加特（Martin Ødegaard）在左路發動一記任意球，跟進的基維奧爾高高躍起並以一記漂亮的頭槌進球幫助球隊1比0先馳得點；客隊水晶宮則是在第27分鐘重整旗鼓，沃頓（Adam Wharton）開出的角球找到禁區外的埃澤（Eberechi Eze），後者凌空抽射將比分扳至1比1平。

第42分鐘兵工場攻勢再起，廷伯 (Jurrien Timber) 傳球給跟進的特羅薩德，後者控球時擺脫水晶宮防守隊員，起腳射門將球射入球門下角順利得分，兵工廠2比1反超比分。

第83分鐘水晶宮迎來扳平機會，兵工廠薩利巴（William Saliba）在禁區外的傳球讓隊友奧德加特反應不及，水晶宮前鋒馬特塔抓緊機會要回球權衝進禁區，在球門橫樑下方踢出一記精準射門，幫助球隊最終就以2比2逼平兵工廠，讓兵工廠的英超奪冠夢「幾乎歸0」。

這場平局讓排名第二的兵工廠結束34場比賽後累積67分積分，而利物浦在33場聯賽比賽中積累79分；榜首利物浦只要在下一場對陣熱刺的比賽中獲得一分就能鎖定英超冠軍。

「我對結果非常失望，」兵工廠主帥阿特塔（Mikel Artet）賽後表示，「這是一場艱苦的比賽，他們的陣容佈置值得稱讚，也確實給我們製造了不少麻煩。」

「但我們兩次領先，卻沒有打出最佳狀態，因為我們在比賽中沒有找到一致性，也沒有找到完全主宰比賽、控制比賽、並將比賽帶到我們想要的位置。」阿特塔接著說。

由於距離巴黎聖日耳曼的歐冠四強戰還有6天，阿特塔最後也概述了球隊下周的狀況，「現在我們需要恢復身心健康，我們需要一些球員回歸，因為我們沒有和很多球員一起訓練，因為他們遇到了一些問題，或者他們的狀態不太好。我們現在需要進行大量的工作，以獲得最佳的感覺、最好的準備並恢復能量，以便在周二晚上度過一個美妙的夜晚。」

關鍵字： 足球英超兵工廠利物浦

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