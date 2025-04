兵工廠2比2戰平水晶宮　利物浦幾近奪下今年英超冠軍

▲基維奧爾(Jakub Kiwior)頭槌得分。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間24日凌晨,英超第34輪迎來焦點賽,由排名第二的兵工廠交手水晶宮,兵工廠靠著基維奧爾(Jakub Kiwior)與特羅薩德(Leandro Trossard)上半場雙雙進球取得領先,無奈水晶宮在比賽後段展現頑強韌性,馬特塔(Jean-Philippe Mateta)的進球讓雙方最終就以2比2握手言和,積分只拿1分的兵工廠也「幾乎」退出英超冠軍爭奪戰。

Crystal Palace's tweet minutes after their draw with Arsenal pic.twitter.com/YCRGCNecmY

開賽第3分鐘主場兵工廠率先進攻,奧德加特(Martin Ødegaard)在左路發動一記任意球,跟進的基維奧爾高高躍起並以一記漂亮的頭槌進球幫助球隊1比0先馳得點;客隊水晶宮則是在第27分鐘重整旗鼓,沃頓(Adam Wharton)開出的角球找到禁區外的埃澤(Eberechi Eze),後者凌空抽射將比分扳至1比1平。

Jakub Kiwior, take a bow. What a header. pic.twitter.com/L4HJRFjNeG

第42分鐘兵工場攻勢再起,廷伯 (Jurrien Timber) 傳球給跟進的特羅薩德,後者控球時擺脫水晶宮防守隊員,起腳射門將球射入球門下角順利得分,兵工廠2比1反超比分。

Leandro Trossard was completely surrounded, but still found the back of the net pic.twitter.com/saJiVtHiy7