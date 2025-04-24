NBA季後賽新紀錄！騎士單節猛砍11顆三分　主場2連勝熱火

Spida had a SUPERSTAR night in Game 2 ????



????️ 30 PTS

????️ 6 REB

????️ 6 AST

????️ 7 3PM



Cavs hold off the Heat and take a 2-0 series lead! pic.twitter.com/zx1xioZaKS — NBA (@NBA) April 24, 2025

記者游郁香／綜合報導

東區龍頭騎士今（24）日延續G1的兇猛火力，在「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）獨攬30分，其中17分集中在關鍵的第4節之下，終場以121比112擊退熱火，在季後賽首輪取得2勝0敗。騎士此役還打破紀錄，次節砍進季後賽史上單節最多的11記三分球。

熱火連贏2場附加賽取得東區第8種子，希望能重演「老八傳奇」，但今年的難度恐怕很高，對手是本季豪取64勝的騎士，克里夫蘭G1以121比100輕鬆取勝，南灘大軍G2開賽雖打出16比7的絕佳氣勢，但騎士迅速反轉局面，並在首節結束時以25比24超前。

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▲米歇爾狂砍30分並在關鍵第4節獨拿17分，率騎士再勝熱火。（圖／達志影像／美聯社）

騎士次節在外線狂轟猛炸，單節飆進11顆三分彈，刷新季後賽「單節最多三分命中數」的歷史紀錄，其中斯特魯斯（Max Strus）與梅里歐（Sam Merrill）各貢獻兩記外線，克里夫蘭憑藉單節灌進43分，一舉拉開比分，帶著68比51、17分大幅領先進入下半場。

騎士在第3節剩下不到3分鐘時建立起93比74、19分領先，但熱火並沒有提前放棄比賽，反倒打出25比8的猛烈反擊，並在終場前3分11秒追到了103比105，重拾贏球希望。關鍵時刻，「蜘蛛人」米歇爾扛起進攻大旗，個人連拿8分，包括兩顆三分球，幫助克里夫蘭穩住戰局，他決勝節獨攬了17分。

▲熱火希洛（左）空砍33分。（圖／達志影像／美聯社）

騎士終場就在全隊共飆進22記三分球之下，以121比112連2場成功滅火，在系列賽取得2比0領先。

米歇爾本場除了轟下30分，另有6籃板、6助攻；莫布里（Evan Mobley）貢獻20分，賈蘭德（Darius Garland）則有19分進帳。熱火的米歇爾（Davion Mitchell）今日也有出色表現，他在追分階段攻下球隊18分中的12分，「英雄哥」希洛（Tyler Herro）則砍下全場最高的33分。

▲騎士全場投進22記三分球，第2節更刷新季後賽單節紀錄。（圖／達志影像／美聯社）