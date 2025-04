國王徵選新主帥條件曝　新總管認球隊缺乏「真正的控衛」

▲國王代理總教練克里斯蒂。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

國王新任總管裴利(Scott Perry)在上任記者會中表示,他已與代理主帥克里斯蒂(Doug Christie)會面討論下季轉正總教練事宜,預計1周內做出決定,裴利也強調,還會再與其他候選人深入面談,才會敲定新任主帥。

「我第一次認識克里斯蒂是在他還在暴龍打球時,這些年我一直很欣賞他的生涯,也看到他與球員之間建立連結的能力,」裴利指出,「他是我來到國王後首位會面的對象,但我才剛到這不到2天,還有很多人來電表示對這份工作有興趣。」

克里斯蒂是在布朗(Mike Brown)於12月遭解雇後接掌兵符,國王最終以40勝42敗作收,其中在克里斯蒂執教下戰績為27勝24敗,他在2021年加入國王教練團,2000至2005年也曾是國王球員。

克里斯蒂日前表示,仍未獲得續任保證,但渴望繼續留任,「這是我想待的地方,我想完成自己啟動的事。」

Scott Perry said he thinks the Kings need a point guard plus more length and athleticism.



On establishing an identity: “Any successful pro sports organization… has to have an identity. And that’s one thing that I don’t see here yet but that’s what I’m all about.”



He wants it… pic.twitter.com/A9xJ1OjIca