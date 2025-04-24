國王徵選新主帥條件曝　新總管認球隊缺乏「真正的控衛」

▲國王代理總教練克里斯蒂。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

國王新任總管裴利（Scott Perry）在上任記者會中表示，他已與代理主帥克里斯蒂（Doug Christie）會面討論下季轉正總教練事宜，預計1周內做出決定，裴利也強調，還會再與其他候選人深入面談，才會敲定新任主帥。

「我第一次認識克里斯蒂是在他還在暴龍打球時，這些年我一直很欣賞他的生涯，也看到他與球員之間建立連結的能力，」裴利指出，「他是我來到國王後首位會面的對象，但我才剛到這不到2天，還有很多人來電表示對這份工作有興趣。」

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克里斯蒂是在布朗（Mike Brown）於12月遭解雇後接掌兵符，國王最終以40勝42敗作收，其中在克里斯蒂執教下戰績為27勝24敗，他在2021年加入國王教練團，2000至2005年也曾是國王球員。

克里斯蒂日前表示，仍未獲得續任保證，但渴望繼續留任，「這是我想待的地方，我想完成自己啟動的事。」

Scott Perry said he thinks the Kings need a point guard plus more length and athleticism.



On establishing an identity: “Any successful pro sports organization… has to have an identity. And that’s one thing that I don’t see here yet but that’s what I’m all about.”



He wants it… pic.twitter.com/A9xJ1OjIca — Brenden Nunes (@BrendenNunesNBA) April 23, 2025

裴利強調，他尋找的是一位能打造「強硬、重視防守、分享球權、講求紀律與責任」的總教練，並預告未來數周將逐一會談籃球部門的所有成員，以決定留任與否。國王自2006年艾德曼（Rick Adelman）離任以來，僅於2023年闖進季後賽，克里斯蒂已是第13任總教練。

陣容方面，裴利坦言尚未決定是否大規模更動，但將以「審慎與機會導向」原則檢視球隊走向，他表示，「我會花很多時間與球員交流，確保我們對未來目標一致。」裴利也認為球隊缺乏「真正的控衛」，並需要補強「身材與運動能力」。

▲國王拉文。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，裴利曾在2023年批評現役國王主將拉文（Zach LaVine）「對勝利的影響不如其身價」，對此他笑稱，「我不怕被自己過去的話糾纏。」他透露自己與拉文已有良好對話，「我承諾會努力在他身邊補強，幫助他真正開始贏球。」

最後，裴利表示國王老闆拉納迪夫（Vivek Ranadivé）並未給出「非打進季後賽不可」的明確指令，而是要求打造能持續成功的球隊體質，他承諾，「我會全力提升現有陣容，看看我們能走多遠。」