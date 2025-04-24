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受傷被主帥吼站起來！綠軍一哥坦圖G2缺陣　首度缺席季後賽

▲▼塞爾提克坦圖、懷特。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖（右）因手腕傷勢缺席G2。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍塞爾提克今（24）日在主場進行季後賽首輪G2，球團開賽前1小時宣布，前役摔傷右手腕的一哥坦圖（Jayson Tatum）確定無法打，這是他生涯首度缺席季後賽，他的右手腕上包著保護帶。根據《ESPN》統計，綠衫軍本季在少了坦圖的比賽中取得8勝2敗，兩場敗戰剛好都是對魔術。

坦圖是在系列賽G1第4節嘗試雙手灌籃時遭魔術射手波普（Kentavious Caldwell-Pope）惡意犯規，摔到了右手腕，塞爾提克主帥馬茲拉（Joe Mazzulla）當下在場邊怒吼著要倒地的坦圖「站起來」，一度還阻止隊醫上前查看，引起了熱議，事後他解釋自己的舉動源於「愛」。

坦圖前役受傷後仍繼續留在場上拚戰，賽後他透露一開始的疼痛感已經消失，X光檢查結果也顯示無異常。他昨日參加了部分練習並進行MRI檢查，最終確認傷勢為右手腕骨頭瘀傷，被列入「出戰成疑」名單，塞爾提克在今日G2開打前1小時左右，宣布當家一哥將缺席此戰。

坦圖未參加賽前的投籃訓練，隨後穿著便服坐在塞爾提克的板凳席邊緣觀戰，右手腕上包著保護帶，這是他替波士頓效力8季以來，首度缺席季後賽。

根據《ESPN》的統計，當坦圖在場上時，塞爾提克本季的戰績為53勝19敗，沒有坦圖時則是8勝2敗，兩場敗戰都是對魔術。不過其中一場是無關緊要的例行賽關門戰，當時他們讓先發全數輪休，坦圖才沒上陣。

▲▼塞爾提克坦圖、懷特。（圖／達志影像／美聯社）

▲坦圖生涯首度缺席季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA塞爾提克坦圖

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