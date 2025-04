受傷被主帥吼站起來！綠軍一哥坦圖G2缺陣　首度缺席季後賽

▲塞爾提克一哥坦圖(右)因手腕傷勢缺席G2。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

衛冕軍塞爾提克今(24)日在主場進行季後賽首輪G2,球團開賽前1小時宣布,前役摔傷右手腕的一哥坦圖(Jayson Tatum)確定無法打,這是他生涯首度缺席季後賽,他的右手腕上包著保護帶。根據《ESPN》統計,綠衫軍本季在少了坦圖的比賽中取得8勝2敗,兩場敗戰剛好都是對魔術。

坦圖是在系列賽G1第4節嘗試雙手灌籃時遭魔術射手波普(Kentavious Caldwell-Pope)惡意犯規,摔到了右手腕,塞爾提克主帥馬茲拉(Joe Mazzulla)當下在場邊怒吼著要倒地的坦圖「站起來」,一度還阻止隊醫上前查看,引起了熱議,事後他解釋自己的舉動源於「愛」。

坦圖前役受傷後仍繼續留在場上拚戰,賽後他透露一開始的疼痛感已經消失,X光檢查結果也顯示無異常。他昨日參加了部分練習並進行MRI檢查,最終確認傷勢為右手腕骨頭瘀傷,被列入「出戰成疑」名單,塞爾提克在今日G2開打前1小時左右,宣布當家一哥將缺席此戰。

