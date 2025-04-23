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巴薩狂射門40次平紀錄卻僅進1球　1比0險勝鞏固西甲龍頭寶座

▲▼奧爾默（Dani Olmo）踢進致勝球。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧爾默（Dani Olmo）踢進致勝球。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（台灣時間23日）凌晨西甲焦點戰由巴塞隆納主場交手馬略卡，巴塞隆納本戰上演瘋狂射門秀，一共出現40次射門12次射正，雖然僅命中1球但他們還是靠著固若金湯的防守下，1比0力退馬略卡，積分3分全拿的巴塞隆納目前以76分穩居西甲龍頭位置，領先排名第二的皇家馬德里有7分之多。

巴塞隆納中場大將奧爾默（Dani Olmo）在下半場第46分鐘的射門進球，成為本場比賽的致勝功臣；巴塞隆納今天創下了自2003年以來，西甲單場最多射門紀錄，與皇家馬德里2011年對皇家薩拉戈薩時的40腳射門並列第一。

「我們有40次射門，也許不是全部射正，但確實有40次，」巴塞隆納主帥弗利克（Hansi Flick）賽後受訪時說道，「我們踢得很不錯，創造了很多機會，當然我們錯失了不少，但仍保持完封以及1比0獲勝，在進行多次輪換的情況下，我對今天的表現感到滿意。」

值得一提的是，奧爾默在下半場第46分鐘的進球，讓他成為本賽季第五位為巴塞隆納攻進10球的球員，其他四人分別為萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）、拉菲尼亞（Raphinha）、亞馬爾（Lamine Yamal）以及托雷斯（Ferran Torres）。

「我總是抱持正面思維，所以從來沒有想過我們會輸球，」弗利克談到今天球隊多次浪費機會時表示，「對我來說，更重要的是控制比賽，少犯錯，我對此感到高興，有時候1比0就是很好的結果，我們今天比前幾場防守得更好，我們正走在正確的路上。」

關鍵字： 足球西甲巴塞隆納馬略卡

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