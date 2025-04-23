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回海盜3A後連場敲安！　鄭宗哲打擊率升至3成21

▲▼鄭宗哲。（圖／截自海盜官方threads）

▲鄭宗哲。（圖／截自海盜官方threads）

實習記者胡冠辰／綜合報導

日前結束大聯盟之旅，被匹茲堡海盜下放回到3A的台灣好手鄭宗哲，在對雙城3A的比賽中再度展現火熱手感，單場3打數擊出1支安打，另選到1次保送，目前在3A打擊率達3成21。

在這場海盜3A對戰雙城3A的比賽中，鄭宗哲擔綱三壘手並打第9棒，2局上半第一打席面對雙城3A先發馬修斯（Zebby Matthews）纏鬥7球後選到保送；4局上半第二打席，鄭宗哲在2出局、滿球數狀況下鎖定一記91.5英哩的卡特球擊出反方向平飛安打，無奈後續隊友未有建樹，無法得分。

隨後6局上半和8局上半的兩次打擊，鄭宗哲沒能把握皆未敲安，最終繳出3打數1安打的成績單，無奈海盜4比16吞敗；在回到海盜3A之後鄭宗哲近期4場比賽都有安打表現，總計14打數8安打，賽季打擊率升至3成21。

其他台灣好手部分，運動家2A林家正今天在對陣水手2A的賽事中，先發蹲捕並擔綱第9棒，3支0賽季打擊率降至0.048。

關鍵字： 海盜鄭宗哲

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