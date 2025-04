回海盜3A後連場敲安！　鄭宗哲打擊率升至3成21

▲鄭宗哲。(圖/截自海盜官方threads)



實習記者胡冠辰/綜合報導

日前結束大聯盟之旅,被匹茲堡海盜下放回到3A的台灣好手鄭宗哲,在對雙城3A的比賽中再度展現火熱手感,單場3打數擊出1支安打,另選到1次保送,目前在3A打擊率達3成21。

Saints Smash Four Home Runs, Two Grand Slams, In 16-4 Thrashing Of Indianapolis



Story: https://t.co/zpC8CyFXYz pic.twitter.com/8xjgegk7Sq