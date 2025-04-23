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塞爾提克普里查德獲NBA年度第6人　從輪替邊緣變身「板凳暴徒」

記者游郁香／綜合報導

NBA今（23）日公布年度最佳第6人由塞爾提克「板凳暴徒」普里查德（Payton Pritchard）獲得，他在100張選票中拿下82張第1名選票、13張第2名與5張第3名選票，是唯一出現在每一張選票上的球員。從兩年前的輪替邊緣球員，如今躍升為不可或缺的替補核心，普里查德的奮鬥之路相當勵志。

▲普里查德（Payton Pritchard）。（圖／路透）

▲普里查德成為唯一一位出現在所有選票上的球員，獲得廣泛肯定。（圖／路透）

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普里查德是綠衫軍去年奪得隊史第18冠的功臣之一，他持續進化為板凳上穩定的得分與能量來源，如今更獲選為NBA本季「年度最佳第6人」，場上影響力受到聯盟肯定。

「我覺得每一年自己都有進步，」普里查德說，「我希望我比去年更強、更有體能、籃球智商更高。我已經經歷過這一切，所以我知道球隊需要什麼。我不是說每晚都要得分，而是要有那種身體強度與比賽的專注，每晚都必須展現出這樣的強度。」

▲▼塞爾提克普里查德獲選NBA年度第六人。（圖／翻攝自X／NBA Communications）

▲塞爾提克普里查德獲選NBA年度第6人。（圖／翻攝自X／NBA Communications）

進入NBA第5年，普里查德本季幾乎全勤，出賽了80場、僅3場先發，但他場均可攻下14.3分，三分命中率達40.7%，平均上場時間超過28分鐘。他曾在第3個賽季因為只打了48場比賽，萌生離隊想法，走過艱難時刻的他，現在捧著以塞爾提克傳奇哈弗里切克（John Havlicek）命名的獎項。

普里查德坦言心態上的成長是他蛻變的關鍵，「這可能是我進步最大的地方，」他說，「這一年我都知道自己會在第1節剩下6分鐘左右上場，但你從不確定確切時機。年輕球員可能會因此感到沮喪，但現在我學會了，一旦機會來了，就要全力以赴、不回頭看。即使剛上場狀態還沒熱起來，也得做好準備。」

塞爾提克籃球事務總裁史蒂文斯（Brad Stevens）大讚，「普里查德是個真正的鬥士——隊友們每天都知道他會帶來全力以赴的態度、關注與投入。他獲得以哈弗里切克命名的獎項，是對他對球隊貢獻最好的肯定。」

本季的第6人之爭，活塞後衛畢斯利（Malik Beasley）以13張第1名、66張第2名與16張第3名選票排名第2。他是唯一一位在三分出手數排名前20的同時，命中率超過40%的球員（41.6%），在活塞驚奇的賽季中發揮關鍵作用。

騎士後衛傑洛姆（Ty Jerome）則排名第3，拿下2張第1名選票、12張第2名與45張第3名選票。他上季因傷幾乎整季報銷，本季強勢復出，場均12.5分，命中率高達51.6%，三分球命中率達43.9%。

▲塞爾提克坦圖、普里查德。（圖／路透）

▲普里查德本季三分命中率超過40%，場均14.3分成為塞爾提克替補得分主力。（圖／路透）

關鍵字： NBA塞爾提克普里查德年度第六人

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