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古林睿煬今首秀！登上日本報紙頭版頭條　報導還介紹台灣零食

▲▼古林睿煬今日將迎來日職一軍首秀，登上《日刊體育》頭版頭條。（圖／記者王真魚攝）

▲古林睿煬今日將迎來日職一軍首秀，登上《日刊體育》頭版頭條。（圖／記者王真魚攝，下同）

實習記者胡冠辰／綜合報導

現效力日本職棒火腿隊的古林睿煬，即將在台灣時間下午5點迎接日職生涯初登板，先發對上樂天金鷲隊。日本當地媒體高規格對待，將古林先發的消息刊登在頭版頭條，報導中還出現台灣零食「77乳加」巧克力，這是古林最喜歡的零食之一。

《日刊體育》在今日的報紙刊登古林睿煬日職生涯初登板的消息，標題上寫著，「古林今日初登板！最速157公里台灣火球男來了」。昨日比賽進行至第5局下半時，火腿場館內公佈了今日的先發名單，其中先發投手就是古林睿煬，現場觀眾也報以熱烈掌聲。

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即將迎來日職首秀的古林睿煬表示，「我想明天應該會緊張，但我會做好萬全準備，投出能幫助球隊贏球的表現才是最重要的。」

古林睿煬這場初登板的比賽中，不僅有妻子到場，一手帶大他的阿嬤也將親臨現場觀戰。內文也提到來自台灣10家媒體送上了台灣知名零食「77乳加」作為小禮物，這款以巧克力包裹花生的點心，對於從一月後一直在異國生活的古林，無疑是令人心安的小確幸。

火腿在前一天2比4遭金鷲逆轉痛失勝局，賽後新庄監督僅留下一句「明天要討回來，」將要站上投手丘的古林也表示，「我一直覺得日本的打者技術高超，控棒能力很強，此外也有不少具備長打能力的選手，明天我會邊觀察打者的反應邊進行對應。」

▲▼古林睿煬今日將迎來日職一軍首秀，登上《日刊體育》頭版頭條。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： NPB日本職棒古林睿煬

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