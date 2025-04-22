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李東洺未滿5局檢討先發最大課題　銳歐暖心鼓勵：沒有太糟

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將22日對戰味全龍，派出李東洺掛帥先發，未滿5局就達到109球，不得不提前退場，銳歐暖心鼓勵。

李東洺先發投4.2局，投了109球，被敲7支安打，有3次保送，奪8次三振，失2分，賴鴻誠接手成功守住危機。談到李東洺的投球，陳金鋒表示：「用球數差不多就讓他退場。他要求自己投到好的角度，一點點偏差就會成為壞球，投手教練會提醒他，也希望用球數可以降下來，不過他已經進步很多。」

李東洺表示：「最大的問題就是控球，此戰兩好球都取得得很快，兩好球關鍵那一球，沒辦法解決打者，壞球較多，所以讓用球數增加。」控球是技術問題，與天氣熱無關。他也提到：「比較可惜的是，有幾顆球投得不錯，對方打得更好，打出不紮實的安打，如果球威或位置更好的話，效果會更好。」

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退場回到休息室，李東洺坦言，投5局應該是基本，能減輕單周5場比賽對牛棚的壓力，這是先發投手該做的，「僅投4.2局很可惜，剩下一個出局沒辦法抓到。」

▲李東洺。（圖／富邦悍將提供）

▲李東洺。（圖／富邦悍將提供）

洋投銳歐在一旁暖心鼓勵，李東洺透露，「他跟我說其實投得不錯。用球數偏多，但有70顆好球，我感覺有很多壞球但其實也不錯，他說其實投得沒有很糟糕，只是細節可以做得更好。」

李東洺本季擔任先發輪值，經過3戰後，他坦言：「有找到調整方式，但還是有些缺失，還沒有找到解決方法。不必要的壞球想要改善，若能修正應該能投到6局、7局沒問題。」

賴鴻誠中繼1.1局奪回鍋悍將首勝，富藍戈中繼跨投2局無失分。鋒總表示：「看富藍戈的用球數，第七局是味全的中心打者，實力滿強的，所以讓他先投，第一局用球只有7球，認為他可以繼續，兩局用了13球，非常謝謝他。」曾峻岳流鼻血守住勝利，球團賽後回報：「天氣炎熱流鼻血，經治療無大礙。」

關鍵字： 棒球富邦悍將李東洺投球洋投影音

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