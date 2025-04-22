運動雲

>

范國宸、戴培峰開轟！富邦5比2勝味全　曾峻岳「浴血奮戰」守勝

▲范國宸。（圖／富邦悍將提供）

▲范國宸。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將22日主場迎戰味全龍，范國宸、戴培峰開轟領軍，率隊以5比2獲勝。曾峻岳9局上關門，流鼻血插曲後守住勝利。

悍將在1局下就突破剛回一軍的王維中，孔念恩選到保送，申皓瑋和戴培峰連續安打先馳得點。兩出局後，范國宸轟出3分砲，這是他本季的首轟，將比數拉開至4比0。悍將本季首次在第一局就攻下4分，超越12日對台鋼首局得3分，前一次首局得分超過3分的比賽可追溯至2023年10月24日對桃猿攻下的5分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

龍隊在5局上開啟反攻，李凱威選保送，劉基鴻和陳子豪安打攻下1分，張祐銘擊出強勁的二壘滾地球形成安打，再下一城，將比數追成2比4。悍將隨後換投，賴鴻誠登板成功化解危機。

王維中投了4.2局退場，呂偉晟接手0.1局，6局下再換趙璟榮登板。戴培峰從他手中轟出陽春砲，本季第2轟出爐，將比數擴大至5比2。

李東洺先發投4.2局，投了109球，被敲7支安打，投出3次保送，奪8次三振，失2分，無關勝敗。賴鴻誠中繼1.1局，被敲1安打，三振與保送各1次，無失分。富藍戈中繼2局，再交給曾峻岳關門收尾，投6球時被郭天信敲安打，此時突然因「流鼻血」而暫停投球，經防護員上前處理後再續投，立刻三振李凱威，再製造雙殺，守住勝利。

范國宸前一次開轟已經是2024年7月5日，睽違291天一軍開轟，貢獻3打點，獲選MVP。戴培峰則是繼主場開幕戰之後，再度在新莊球場開轟，手感火燙連5場安打，此戰2安打，打擊率.375。

▲▼戴培峰開轟。（圖／富邦悍將提供）

▲戴培峰開轟。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 棒球富邦悍將味全龍台灣棒球球賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

連四年金手套、去年安打王辰己涼介遭下放！　樂天監督無奈道出問題

連四年金手套、去年安打王辰己涼介遭下放！　樂天監督無奈道出問題

火腿訓練顛覆古林想像！伊藤大海大哥哥般照顧成旅日靠山

火腿訓練顛覆古林想像！伊藤大海大哥哥般照顧成旅日靠山

NBA鐵血教頭！看一哥坦圖受傷倒地怒吼「站起來！」　球迷看傻

NBA鐵血教頭！看一哥坦圖受傷倒地怒吼「站起來！」　球迷看傻

世界最大玻璃牆！日本火腿主場締金氏紀錄　古林睿煬23日首秀

世界最大玻璃牆！日本火腿主場締金氏紀錄　古林睿煬23日首秀

富邦勇士「3連霸」功臣回來了！　辛特力返台27日BCL賽事戰國王

富邦勇士「3連霸」功臣回來了！　辛特力返台27日BCL賽事戰國王

適應冷天、升級球種！古林睿煬大讚火腿會後分析「滿酷的」

適應冷天、升級球種！古林睿煬大讚火腿會後分析「滿酷的」

本季首見！中職明日4隊都派本土投手先發

本季首見！中職明日4隊都派本土投手先發

杜克18歲天才宣布投入NBA選秀　弗拉格正式鎖定2025狀元

杜克18歲天才宣布投入NBA選秀　弗拉格正式鎖定2025狀元

酒井光次郎回顧12年台灣教練生涯：從學生王建民到菜脯蛋的味道

酒井光次郎回顧12年台灣教練生涯：從學生王建民到菜脯蛋的味道

運動家首輪大物來了！柯茲小聯盟僅打32場將迎大聯盟初登場

運動家首輪大物來了！柯茲小聯盟僅打32場將迎大聯盟初登場

外媒狂推！《雷霆特攻隊*》炸裂登場　問題人物組隊救世界...「哨兵」現身惹

熱門新聞

連四年金手套、去年安打王辰己涼介遭下放！　樂天監督無奈道出問題

火腿訓練顛覆古林想像！伊藤大海大哥哥般照顧成旅日靠山

NBA鐵血教頭！看一哥坦圖受傷倒地怒吼「站起來！」　球迷看傻

世界最大玻璃牆！日本火腿主場締金氏紀錄　古林睿煬23日首秀

富邦勇士「3連霸」功臣回來了！　辛特力返台27日BCL賽事戰國王

適應冷天、升級球種！古林睿煬大讚火腿會後分析「滿酷的」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1打擊率僅剩1成9　辰己涼介遭下放

2火腿訓練顛覆古林想像　他成旅日靠山

3綠軍教頭看一哥受傷竟怒吼「站起來」

4日本火腿主場締世界紀錄！古林明首秀

5勇士3連霸功臣　辛特力將來台打BCL

最新新聞

1約基奇誇張彈飛挨轟「每球都在演」

2李東洺檢討先發最大課題　未滿5局銳歐暖心鼓勵

3睽違291天一軍開轟　范國宸壓力釋放

4范國宸、戴培峰開轟！富邦5比2勝味全

5許基宏雙響獨攬4打點　兄弟斷獅4連勝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366