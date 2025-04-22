范國宸、戴培峰開轟！富邦5比2勝味全　曾峻岳「浴血奮戰」守勝

▲范國宸。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將22日主場迎戰味全龍，范國宸、戴培峰開轟領軍，率隊以5比2獲勝。曾峻岳9局上關門，流鼻血插曲後守住勝利。

悍將在1局下就突破剛回一軍的王維中，孔念恩選到保送，申皓瑋和戴培峰連續安打先馳得點。兩出局後，范國宸轟出3分砲，這是他本季的首轟，將比數拉開至4比0。悍將本季首次在第一局就攻下4分，超越12日對台鋼首局得3分，前一次首局得分超過3分的比賽可追溯至2023年10月24日對桃猿攻下的5分。

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龍隊在5局上開啟反攻，李凱威選保送，劉基鴻和陳子豪安打攻下1分，張祐銘擊出強勁的二壘滾地球形成安打，再下一城，將比數追成2比4。悍將隨後換投，賴鴻誠登板成功化解危機。

王維中投了4.2局退場，呂偉晟接手0.1局，6局下再換趙璟榮登板。戴培峰從他手中轟出陽春砲，本季第2轟出爐，將比數擴大至5比2。

李東洺先發投4.2局，投了109球，被敲7支安打，投出3次保送，奪8次三振，失2分，無關勝敗。賴鴻誠中繼1.1局，被敲1安打，三振與保送各1次，無失分。富藍戈中繼2局，再交給曾峻岳關門收尾，投6球時被郭天信敲安打，此時突然因「流鼻血」而暫停投球，經防護員上前處理後再續投，立刻三振李凱威，再製造雙殺，守住勝利。

范國宸前一次開轟已經是2024年7月5日，睽違291天一軍開轟，貢獻3打點，獲選MVP。戴培峰則是繼主場開幕戰之後，再度在新莊球場開轟，手感火燙連5場安打，此戰2安打，打擊率.375。

▲戴培峰開轟。（圖／富邦悍將提供）