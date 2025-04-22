廖健富、王念好二軍開轟！桃猿再見安打逆轉悍將

▲廖健富 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將二軍22日對戰樂天桃猿二軍，王正棠復出先發敲1安打後退場，王念好在9局上開轟為球隊爭取超前分，但9局下，桃猿依靠劉子杰敲出再見安打，最終以7比6逆轉取勝。

比賽一開始，悍將與桃猿便形成拉鋸戰。1局上，悍將由高捷保送上壘，利用投手牽制失誤攻佔三壘，再由王念好擊出滾地球，成功先馳得點。2局上，進行復健賽的王正棠率先敲安打，隨後劉俊豪與楊閔貽連續安打，接著高捷擊出滾地球進帳打點，為悍將再添2分。

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桃猿則在2局下作出回應，曾冠傑敲出場地三壘安打追回1分，隨後藉由邱勝宥擊出滾地球回本壘得分。3局上，潘瑋祥利用對方守備失誤回本壘得分，將差距拉開至4比2。桃猿在3局下由董順傑安打建功追回1分。5局下，廖健富擊出全壘打扳平比數，李勛傑也敲出1分打點安打，將比數反超。

悍將在6局上再度發威，楊閔貽適時擊出二壘安打，將比數追平為5比5。9局上，王念好開轟超前為6比5。不過，桃猿在9局下展現韌性，陳佳樂敲出二壘安打並帶回1分打點，隨後劉子杰擊出再見安打，成功逆轉取勝。

此場比賽的勝投由桃猿洪敏暘拿下，他在後援1局中用了13球，投出9顆好球，雖被擊出1支安打（其中包括1支全壘打），並且投出1次三振，未送出四壞球，失掉1分自責分，成功獲得本季第1勝。