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高中當球僮聞「香香的」學長！陳子豪回澄清湖千安　感動父母見證

▲▲陳子豪達成千安。（圖／味全龍提供）

▲陳子豪達成千安。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／新北報導

味全龍「1號重砲」陳子豪20日在澄清湖達成生涯千安，父母正好到場見證，留下溫馨的畫面。回到這座球場締造紀錄別具意義，這裡是他在就讀高苑工商時期擔任球僮的球場，他回憶當時很羨慕職棒球員，覺得他們都「香香的」。

陳子豪在單場雙安中，於6局下敲出生涯千安，主場球隊台鋼雄鷹的球迷也為他祝賀。他以29歲265天的年齡成為中職史上第三年輕達成千安的球員，也是中職史上第32位達成此紀錄的球員。

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陳子豪表示：「畢竟是千安，當時聽到只有32人達成，知道這個紀錄很難，自己很幸運能達成。」雖然是史上第三年輕，但他更關注的是達成的速度，並表示：「（林）益全最快，真的很厲害。」

陳子豪是第一位在開放高中選秀後達成千安的打者，球迷也開始期待他達成「兩千安」的目標。陳子豪說：「說真的，我當時連一千支安打都沒想過，當時的想法只是要認真打球，職業棒球很現實。」

平時父母住在台東，而在高雄比賽時則可以借住親戚家，因此這次能親眼見證紀錄的誕生，他表示：「他們滿常來看我比賽，但這是第一次在場上拍照，也非常難得。」

談到澄清湖球場讓陳子豪回顧高中時期的回憶，他透露：「在LaNew主場時，我來這裡當過球僮，當時很羨慕職棒球員，學長們很光鮮亮麗，經過他們身邊都能聞到香水味，球褲也總是乾乾淨淨，香香的，球棒很多，裝備也很齊全，覺得很羨慕。畢竟高中生大多臭臭的，很少有人會噴香水。第一次接觸職棒時，就想，怎麼這麼香，球褲也洗得那麼乾淨。」

關鍵字： 中職陳子豪千安紀錄溫馨

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