古林睿煬明對樂天首秀！台灣逾10家媒體到場 阿嬤也來了

▲古林睿煬。（圖／截自北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團）

記者王真魚／日本北海道報導

日本北海道火腿鬥士台灣小將古林睿煬即將在23日對樂天的比賽中迎來日本職棒一軍首秀，今天在主場ES CON FIELD 進行最後調整，吸引台灣約10家媒體、20名記者到場；明天初登板，阿嬤與妻子也將到場觀戰！

古林表示，「我想明天應該會很緊張，但我會做好萬全準備。最重要的是投出讓球隊能贏球的內容。」 他在春訓開始前因右側腹部拉傷而一度延遲出賽，但傷癒復出後於二軍出賽3場，拿下3勝0敗，防禦率僅1.72，展現出明顯的實力差距。

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12日對樂天的二軍比賽中，古林睿煬持續投出150公里上下的速球，投了6局僅被敲3安打，失1分好投。賽後透過翻譯收到新庄監督的訊息，確定升上一軍。

古林睿煬一軍初登板消息也在台灣迅速傳開。去年還在統一獅隊效力的他，也收到了前隊友與教練的祝福影片，「那讓我覺得我不是孤單一人，大家都還在支持我，真的非常開心。」 在首戰現場，除了妻子外，從小照顧他的阿嬤也預計會到場觀戰。

火腿目前球隊戰績穩定，在開季後仍保持爭奪首位的態勢。古林也表示，「這真是一支非常棒的球隊」，他期待能成為戰力之一。

他說，「我一直認為日本的打者技術很高，球棒控制能力也很出色，還有很多打擊有爆發力的選手。明天我想邊觀察對方打者的反應邊進攻。」