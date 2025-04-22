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巴克利稱巴特勒是「副手」　柯瑞不認同：他是帶隊進總決賽的人

記者游郁香／綜合報導

勇士在季後賽首輪G1以95比85擊退火箭，天王柯瑞（Stephen Curry）賽後受訪時展現力挺隊友的態度，當聽到巴克利（Charles Barkley）稱搭檔巴特勒（Jimmy Butler）不如自己、是不錯的副手時，他當場「糾正」對方的說法，「別搞錯了，他可是曾經帶隊打進總冠軍賽的人。」

勇士近幾周賽程密集，幾乎場場都是季後賽強度，但昨（21）日對火箭的系列賽G1，才是球隊首次正式感受到「季後賽吉米」（Playoff Jimmy）的威力，巴特勒整場19投10中，攻下25分、7籃板、6助攻，外帶5抄截，攻守俱佳。

▲勇士柯瑞、巴特勒。（圖／路透）

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▲巴特勒季後賽首戰砍下25分、7籃板、6助攻、5抄截，全能表現撐起勇士攻守兩端。（圖／路透）

賽後擔任球評的傳奇球星巴克利問柯瑞，「顯然他（巴特勒）是個很棒的球員，他讓你有更多時間能休息。雖然他不如你這麼強，但他是個不錯的副手，對吧？」

話還沒說完，柯瑞立刻糾正對方，「吉米很強，別搞錯了。他可是曾經帶隊打進總冠軍賽的人。我們現在多了一位能在任何情況下，手握球權創造機會的球員，無論是為自己還是為隊友。」

▲勇士柯瑞、巴特勒。（圖／路透）

▲柯瑞在賽後力挺巴特勒，反擊巴克利的「副手論」。（圖／路透）

柯瑞進一步補充，「你也看到了，他經常能從沒有機會的情況下硬生生創造出機會。他是真正的持球發動點，我們可以把球交給他，不論是在空間裡、低位、肘區，對手都必須尊重他。如果我能拉開空間、讓他發揮，這會讓防守更加困難。我們自他來到這裡以來，彼此間的化學反應真的很好。」

無論巴克利是否願意承認，柯瑞與勇士都十分清楚，他們如今擁有的不只是「得分助手」，而是另一位具備「第一選擇」能力的超級巨星。

▲勇士柯瑞、巴特勒。（圖／路透）

▲柯瑞G1轟下31分，與巴特勒聯手幫助勇士擊退火箭取得開門紅。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞巴特勒巴克利

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