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G2主場遭活塞踏平　尼克主帥開噴：罰球差太多了！

▲▼席波杜（Tom Thibodeau）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼席波杜（Tom Thibodeau）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約尼克今天（台灣時間22日）在東區首輪季後賽G2中，主場94比100不敵底特律活塞，系列賽遭1比1扳平。賽後尼克總教練席波杜（Tom Thibodeau）對自家球隊罰球數19比34感到極度不滿，並說，「真的太誇張了，我無法理解，為什麼一方可以在突破時被犯規卻沒哨音！」

客隊活塞在麥迪遜廣場花園以75比67、八分領先進入決勝節，主場尼克則靠著哈特（Josh Hart）與王牌球星布朗森（Jalen Brunson）聯手在比賽最後一分鐘將比分扳至94平，隨後活塞頂住壓力，施洛德（Dennis Schroder）在終場前55秒投進超前三分彈，活塞最終就以100比94拿下G2，終結他們自2008年5月以來在NBA季後賽的15連敗，這是聯盟史上最長的連敗紀錄。

「我們找到方法保持冷靜，並在類似的情況下重新穩住陣腳，」活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）賽後說道，他本場拿下33分外加12記籃板，「我們反應得很好，我覺得這是一個絕佳的機會，讓我們能夠有所回應，取得更好的結果。」

而一場比賽兩樣情，賽後尼克主帥席波杜對裁判吹罰極度不滿，直言尺度不一，「罰球差距太大了，真的太誇張，我無法理解，為什麼一方可以在突破時被犯規卻沒哨音，」席波杜說道，「聽著，我不在乎裁判怎麼吹，只要雙方一致就好，但如果康寧漢在稍有接觸的情況下都能上罰球線，那布朗森也該能罰球。」

關鍵字： NBA紐約尼克底特律活塞席波杜

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