G2主場遭活塞踏平　尼克主帥開噴：罰球差太多了！

▲▼席波杜(Tom Thibodeau)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約尼克今天(台灣時間22日)在東區首輪季後賽G2中,主場94比100不敵底特律活塞,系列賽遭1比1扳平。賽後尼克總教練席波杜(Tom Thibodeau)對自家球隊罰球數19比34感到極度不滿,並說,「真的太誇張了,我無法理解,為什麼一方可以在突破時被犯規卻沒哨音!」

Tom Thibodeau is frustrated with the officiating, saying Jalen Brunson “should be getting more foul calls.” (Via @ChrisBHayne ) pic.twitter.com/F3Jp0RWNU3

客隊活塞在麥迪遜廣場花園以75比67、八分領先進入決勝節,主場尼克則靠著哈特(Josh Hart)與王牌球星布朗森(Jalen Brunson)聯手在比賽最後一分鐘將比分扳至94平,隨後活塞頂住壓力,施洛德(Dennis Schroder)在終場前55秒投進超前三分彈,活塞最終就以100比94拿下G2,終結他們自2008年5月以來在NBA季後賽的15連敗,這是聯盟史上最長的連敗紀錄。

「我們找到方法保持冷靜,並在類似的情況下重新穩住陣腳,」活塞一哥康寧漢(Cade Cunningham)賽後說道,他本場拿下33分外加12記籃板,「我們反應得很好,我覺得這是一個絕佳的機會,讓我們能夠有所回應,取得更好的結果。」

"If Cade Cunningham's driving and there's marginal contact and he's getting to the line then Jalen Brunson deserves to be getting to the line as well. It's really that simple"



Tom Thibodeau on the free throw discrepancy between the Knicks and Pistonspic.twitter.com/sPmAUjQI51