林多雙響助威「一棒接一棒」　大都會5比4力退費城人豪取5連勝

▲▼林多(Francisco Lindor)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間22日上午,紐約大都會坐鎮主場迎戰費城費城人,大都會靠著重砲球星林多(Francisco Lindor)單場雙響砲的帶動下,5比4險勝費城人,收下近期五連勝。

Raise the apple



Back-to-back games with a leadoff home run for Francisco Lindor! pic.twitter.com/2DtBNXcSyi [廣告]請繼續往下閱讀... April 21, 2025

1局下半林多就咬中費城人先發諾拉(Aaron Nola)76英哩內角低曲球,一棒夯出右外野大牆形成首局首打席全壘打,大都會1比0先馳得點;2局下半輪到隊友溫克(Jesse Winker)加入開轟行列,他鎖定諾拉一顆90英哩紅中速球,敲出中外野方向的陽春砲,大都會將領先優勢擴大至2比0。

3至6局雙方打線都未有建樹,比賽進行到7局下半,大都會1出局後靠著阿庫納(Luisangel Acuna)的安打以及巴蒂(Brett Baty)選到保送進佔1、2壘,隨後林多咬中費城人後援魯伊茲(José Ruiz)一顆95.3英哩的紅中速球,直接擊出中外野形成擴大比分的3分砲,大都會取得5比0遙遙領先。

FRANCISCO LINDOR STRIKES AGAIN!



HIS SECOND HOME RUN OF THE NIGHT! pic.twitter.com/oUAsBzVPCg — SNY (@SNYtv) April 22, 2025

前8局陷入得分乾旱期的費城人打線在9局上半突破大都會後援柯拉尼克(Max Kranick),連續敲出3支安打追至1比5,隨後大都會緊急換上終結者狄亞茲(Edwin Diaz)止血,但下一棒史多特(Bryson Stott)鎖定狄亞茲97英哩速球敲出中右外野3分砲,費城人將比分追到4比5一分差,所幸狄亞茲立刻回穩,連抓2個出局數終結比賽,大都會5比4奪下5連勝。

Bryson Stott and the Phillies are making it interesting pic.twitter.com/yZAkq8wJTH — Dillard Barnhart (@BarnHasSpoken2) April 22, 2025

「我專注於過程,打擊教練們幫助我準備得很好,而且我們陣中有像索托(Soto)、皮特(Pete)、尼莫(Nimmo)這樣的好打者,整條打線打擊都有感染力,大家就像接力一樣一棒接一棒,」贏球功臣林多賽後表示。

大都會先發梅吉爾(Tylor Megill)今天大顯神威,主投5.1局僅被敲出1支安打,沒有失分並送出10次三振,賽後收下本季第3勝;主帥門多薩(Carlos Mendoza)也給予高度肯定,「他很清楚自己的球威夠強,尤其是當他能把球投進好球帶的時候,今天我們看到了,只要進好球帶,他的速球總能讓打者揮棒落空,」門多薩最後說。