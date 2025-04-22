林多雙響助威「一棒接一棒」　大都會5比4力退費城人豪取5連勝

▲▼林多（Francisco Lindor）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間22日上午，紐約大都會坐鎮主場迎戰費城費城人，大都會靠著重砲球星林多（Francisco Lindor）單場雙響砲的帶動下，5比4險勝費城人，收下近期五連勝。

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1局下半林多就咬中費城人先發諾拉（Aaron Nola）76英哩內角低曲球，一棒夯出右外野大牆形成首局首打席全壘打，大都會1比0先馳得點；2局下半輪到隊友溫克（Jesse Winker）加入開轟行列，他鎖定諾拉一顆90英哩紅中速球，敲出中外野方向的陽春砲，大都會將領先優勢擴大至2比0。

3至6局雙方打線都未有建樹，比賽進行到7局下半，大都會1出局後靠著阿庫納（Luisangel Acuna）的安打以及巴蒂（Brett Baty）選到保送進佔1、2壘，隨後林多咬中費城人後援魯伊茲（José Ruiz）一顆95.3英哩的紅中速球，直接擊出中外野形成擴大比分的3分砲，大都會取得5比0遙遙領先。

FRANCISCO LINDOR STRIKES AGAIN!



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前8局陷入得分乾旱期的費城人打線在9局上半突破大都會後援柯拉尼克（Max Kranick），連續敲出3支安打追至1比5，隨後大都會緊急換上終結者狄亞茲（Edwin Diaz）止血，但下一棒史多特（Bryson Stott）鎖定狄亞茲97英哩速球敲出中右外野3分砲，費城人將比分追到4比5一分差，所幸狄亞茲立刻回穩，連抓2個出局數終結比賽，大都會5比4奪下5連勝。

Bryson Stott and the Phillies are making it interesting pic.twitter.com/yZAkq8wJTH — Dillard Barnhart (@BarnHasSpoken2) April 22, 2025

「我專注於過程，打擊教練們幫助我準備得很好，而且我們陣中有像索托（Soto）、皮特（Pete）、尼莫（Nimmo）這樣的好打者，整條打線打擊都有感染力，大家就像接力一樣一棒接一棒，」贏球功臣林多賽後表示。

大都會先發梅吉爾（Tylor Megill）今天大顯神威，主投5.1局僅被敲出1支安打，沒有失分並送出10次三振，賽後收下本季第3勝；主帥門多薩（Carlos Mendoza）也給予高度肯定，「他很清楚自己的球威夠強，尤其是當他能把球投進好球帶的時候，今天我們看到了，只要進好球帶，他的速球總能讓打者揮棒落空，」門多薩最後說。