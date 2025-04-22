林安可喊K爆對手吧！獅子軍跨海應援古林睿煬　台南球場直播派對

▲林安可祝福古林睿煬初登板。（圖／截自統一獅官方粉絲團 ）

記者楊舒帆／綜合報導

從台南到北海道，「台灣金孫」古林睿煬23日將迎來日職初登板，獅隊好友送上祝福。林安可說，「Ｋ爆對手！」總教練林岳平則說，「準備好了，就戰鬥吧！古林，加油。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

昔日最熟悉的捕手搭檔陳重羽表示，「大家都知道你要初登板，大家都替你開心，也感到驕傲，希望相信自己，大家都很相信你能做得到。」總是為古林睿煬守住勝利的救援王陳韻文則說，「預祝你旗開得勝，保持身體健康，戰績長紅，成為台灣之光。」楊孟沅表示，「恭喜初登場，很開心你完成夢想，祝福你在日職的未來有好成績。」

擁有日職經歷的郭俊麟特別提到，「祝福你在日職的初登板，一直到球季都能順利、健康，享受那種氛圍，是難得的機會，可以在日職舞台，也達到自己的夢想。祝福你今年一切順利，盡自己的最大努力表現和享受。」

強打林安可則說，「你23日先發，我們都會看的，希望你加油，保持平常心，Ｋ爆對手吧！加油！」隊長陳傑憲秀日文，「古林，古林，不要緊張，請好好加油。」

最不藏私的洋投布雷克也暖心鼓勵，「祝你這禮拜先發有好運，我們都會看你在日本的比賽，我們都以你為榮，好好展現出你的實力，我們都會支持你。」最後也用中文說加油。

教練高志綱則說，「很開心你到更高殿堂，不是運氣，是在這邊苦練才能去，初登板請你放手大開殺戒，我們會在這邊支持你。」

統一獅球團在台南球場23日特別舉辦直播派對，賽前大螢幕播放火腿比賽轉播，邀請球迷跨海應援古林睿煬。