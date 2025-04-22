適應冷天、升級球種！古林睿煬大讚火腿會後分析「滿酷的」

▲ 古林睿煬 。（圖／截自日本北海道火腿鬥士IG）

記者王真魚／專訪

從炎熱的南台灣來到寒冷的日本北國，「台灣金孫」古林睿煬面對天氣的差異，持續努力調整。初來乍到的他，一邊適應乾冷天氣帶來的身體挑戰，一邊體驗與中職截然不同的訓練節奏，還發現許多「滿酷」的新經驗。即將於4月23日迎來日本職棒一軍初登板，古林睿煬已從最初的適應期，逐漸轉變為準備好挑戰更高舞台的狀態。

從怕熱變怕冷熱不開 古林懷念台灣「流汗感」

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以前在台灣登板投球，容易流汗的古林睿煬，最害怕炎熱天氣，不過來到較乾冷的日本，他坦言，還是有點不太適應的地方。「在台灣冷時比較好丟，到了日本反而因為太冷，變得不好把身體熱開。」他不好意思地笑說，「有時還滿懷念台灣炎熱感覺，雖然熱、體力流失快，但動起來，不會有熱不開的感覺。」

適應北國寒冷天氣，古林睿煬坦言，可能要再適應一下，今年春訓一開始遇到受傷狀況，正是因為「太冷」所致，對此他也試圖找出解決之道，「現在有大概的流程，可能更早開始，先去做一點伸展，或是泡熱水澡。」

泡熱水這個小細節，讓古林睿煬深刻感受到與過往在台灣球隊習慣上的差異，「我發現日本選手在賽前都會簡單泡個澡，不會太久，大概就幾分鐘。我也試著這樣做，發現身體熱開後，活動起來真的比較順暢。」在台灣，多半選手都是賽後泡澡，藉此放鬆、舒緩疲勞。

▲ 以前在台灣登板投球，容易流汗的古林睿煬，最害怕炎熱天氣，不過來到較乾冷的日本，他坦言，還是有點不太適應的地方。（圖資料照／記者李毓康攝）

數據分析助力強化變化球！小會議「滿酷的」

因為傷勢關係，古林睿煬今年開季先從二軍出發。面對日本打者時，他也嘗試調整自己的投球策略，「去試試不同配球模式，去抓打者。」

談到日本打者與台灣打者的差異，他觀察到，「日本打者球棒控制細膩一點，如果丟得不夠刁鑽，很容易會被碰到球，不好去三振，無法製造好的揮空率。」

不過，目前在二軍的數據顯示，古林睿煬的三振率相當高，對此他謙虛地表示，「我會覺得目前為止，打者對我都滿陌生，自然有比較多三振，我想後面熟悉彼此之後，對方有更多資料，屆時又是另外一挑戰。」

為了預防上述的這種狀況，古林睿煬試著慢慢新增球種，「也不是說新增，有些球本來就會丟，就是去強化那些變化球。」包括伸卡、滑球等，「試著把每一顆丟得更細膩，掌控度更好。」

「這裡還有一個滿酷的地方！」古林睿煬說，雖然是在二軍，但每一次比賽結束，都會召開小會議，「會分析我今天的登板狀況，看看今天的球種、決勝球如何，後面可以再怎麼調整去搭配。」

這樣的微型會議透過運科分析，讓他更知道下一場可以怎麼做會更好，「就是讓我有一個方向，看下一次牛棚還是下一場比賽，有沒有辦法接近自己想要的狀態，我覺得滿酷的！」

二軍時光：累積實力的過程

這段時間在二軍等待機會，古林睿煬並不感到失落，「其實不會太失落，我還是一樣，把該做的事情做好，一軍怎麼做，二軍就怎麼做。」

他也正向看待這段時間，「在二軍會有比較多嘗試，可以有失敗空間，那就多做一點嘗試，為了一軍準備。」

一開始，古林睿煬帶著先發的心情挑戰旅日，期間面臨監督新庄剛志一度考慮讓他從牛棚出發，最後看到他相當有魅力的直球之後，決定還是讓他以先發方式調整。

對於這些決策的轉變，古林睿煬的心態始終如一，「不管哪個位置，能上一軍就好，反正都來日本，就是以上一軍為目標。」