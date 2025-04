釀酒人單場9盜寫隊史新猷！14：1大勝運動家

▲密爾瓦基釀酒人隊德賓(Caleb Durbin)第四局盜上二壘,運動家威爾森(Jacob Wilson)則在一旁等待裁判的判決。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

釀酒人隊今以14比1大勝運動家隊,除了比數懸殊,球隊更在前四局就盜壘9次,打破塵封33年的隊史單場盜壘紀錄。 釀酒人先前的紀錄為1992年8月29日對多倫多藍鳥時的8次盜壘。

這次面對運動家,球隊在前四局完成9次盜壘,其中第一局就出現6次,刷新了自1961年擴編時代以來,大聯盟單局最多盜壘的紀錄。

根據Elias Sports Bureau統計,自1961年起曾有13次出現單局5次盜壘,但上一次有球隊在單局盜壘6次,已是1919年,當時是紐約巨人對匹茲堡海盜時的紀錄。

在第四局,剛於兩天前登上大聯盟的德賓(Caleb Durbin)完成生涯首次盜壘,也正式讓球隊打破隊史紀錄。德賓當下被判出局,經由重播挑戰後改判安全,並隨後跑回本壘,幫助球隊將比數擴大至8比0。

釀酒人在五局前無人遭阻盜壘,直到弗瑞里克(Sal Frelick)在第五局嘗試盜壘時,被捕手蘭格里爾斯(Shea Langeliers)成功阻殺。

圖朗(Brice Turang)前四局完成3次盜壘,弗雷里克有2次,耶利奇(Christian Yelich)、康崔拉斯(William Contreras)、霍斯金斯(Rhys Hoskins)與德賓各貢獻1次。

值得一提的是,釀酒人在第一局的6次盜壘中包含兩次雙盜。該局僅靠兩支安打與敵隊的2次傳球失誤,加上一記投手犯規,就成功攻下4分。

The @Brewers successfully pulled off two double steals in the 1st inning.



They had a franchise-record SIX stolen bases in the frame pic.twitter.com/GJWY8AmSSj