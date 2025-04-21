釀酒人單場9盜寫隊史新猷！14：1大勝運動家

▲密爾瓦基釀酒人隊德賓（Caleb Durbin）第四局盜上二壘，運動家威爾森（Jacob Wilson）則在一旁等待裁判的判決。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

釀酒人隊今以14比1大勝運動家隊，除了比數懸殊，球隊更在前四局就盜壘9次，打破塵封33年的隊史單場盜壘紀錄。 釀酒人先前的紀錄為1992年8月29日對多倫多藍鳥時的8次盜壘。

這次面對運動家，球隊在前四局完成9次盜壘，其中第一局就出現6次，刷新了自1961年擴編時代以來，大聯盟單局最多盜壘的紀錄。

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根據Elias Sports Bureau統計，自1961年起曾有13次出現單局5次盜壘，但上一次有球隊在單局盜壘6次，已是1919年，當時是紐約巨人對匹茲堡海盜時的紀錄。

在第四局，剛於兩天前登上大聯盟的德賓（Caleb Durbin）完成生涯首次盜壘，也正式讓球隊打破隊史紀錄。德賓當下被判出局，經由重播挑戰後改判安全，並隨後跑回本壘，幫助球隊將比數擴大至8比0。

釀酒人在五局前無人遭阻盜壘，直到弗瑞里克（Sal Frelick）在第五局嘗試盜壘時，被捕手蘭格里爾斯（Shea Langeliers）成功阻殺。

圖朗（Brice Turang）前四局完成3次盜壘，弗雷里克有2次，耶利奇（Christian Yelich）、康崔拉斯（William Contreras）、霍斯金斯（Rhys Hoskins）與德賓各貢獻1次。

值得一提的是，釀酒人在第一局的6次盜壘中包含兩次雙盜。該局僅靠兩支安打與敵隊的2次傳球失誤，加上一記投手犯規，就成功攻下4分。