大谷翔平歸隊連對手球迷都爆歡呼！保送建功助道奇1：0遊騎兵

大谷様、復帰第一打席は現地ファンからのたくさんの祝福を受けつつもセカンドゴロで凡退/Ohtani, warmly welcomed back by local fans in his first at-bat since returning, grounds out to second. #ShoheiOhatani #ドジャース @Dodgers pic.twitter.com/bURBJQCUhp