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大谷翔平歸隊連對手球迷都爆歡呼！保送建功助道奇1：0遊騎兵

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平迎接長女誕生今天火速回歸，對遊騎兵之戰先發第一棒指定打擊，雖然3打數無安打、期待中的「爸爸1號全壘打」尚未出現，但他選到一次關鍵四壞球，幫助道奇終場1：0完封遊騎兵。

大谷為了陪伴妻子真美子分娩而進入「陪產假名單」，缺席對遊騎兵的兩場比賽。他於昨天公開喜訊，宣布長女出生，並在系列賽最終戰歸隊與球隊會合。

大谷翔平首打席面對過去對戰成績不佳（6打數僅1安打、2三振）的右投馬勒（Tyler Mahle），擊出二壘滾地球出局；3局上一人出局一壘有人則揮空三振。

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5局上兩出局壘上無人，大谷首球出棒打成一壘滾地球。 第8局0比0、無人出局一壘有人的情況下，大谷第四打席選到四壞球上壘。這次保送讓場上形成一、三壘有人，弗里曼（Freddie Freeman）擊出左外野高飛犧牲打，幫助球隊拿下勝利的關鍵分數。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平當爸首戰 。（圖／達志影像／美聯社）

比賽最後以一個微妙的判決收尾。在9局兩出局一壘有人時，遊騎兵隊跑者試圖盜上二壘，遭判出局。遊騎兵隊總教練提出挑戰。經過幾分鐘的重播檢視後，裁判維持原判，比賽就此結束。

這場勝利讓道奇以2勝1敗拿下這個系列戰。大谷歸隊首戰雖然3打數沒有安打，但選到一次重要的四壞球，成為勝利的關鍵一環。

有趣的是，這天比賽雖為客場戰，卻仍吸引大量為大谷加油的球迷。德州阿靈頓的全球人壽球場（Globe Life Field）充滿為他祝賀的掌聲，還有許多球迷高舉寫著「恭喜！」的牌子。首打席上場打擊時，連捕手都向大谷恭喜致意。

當道奇隊進行球員介紹並唸到「大谷」時，現場爆出熱烈歡呼，顯示出他的人氣之高。這場比賽吸引38,110人進場，門票全數售罄，系列賽三場比賽也全部完售。

關鍵字： 大谷翔平道奇隊指定打擊完封勝利遊騎兵

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