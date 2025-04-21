大谷翔平歸隊連對手球迷都爆歡呼！保送建功助道奇1：0遊騎兵

大谷様、復帰第一打席は現地ファンからのたくさんの祝福を受けつつもセカンドゴロで凡退/Ohtani, warmly welcomed back by local fans in his first at-bat since returning, grounds out to second. #ShoheiOhatani #ドジャース @Dodgers pic.twitter.com/bURBJQCUhp — keigoly (@FourQuads) April 20, 2025

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平迎接長女誕生今天火速回歸，對遊騎兵之戰先發第一棒指定打擊，雖然3打數無安打、期待中的「爸爸1號全壘打」尚未出現，但他選到一次關鍵四壞球，幫助道奇終場1：0完封遊騎兵。

大谷為了陪伴妻子真美子分娩而進入「陪產假名單」，缺席對遊騎兵的兩場比賽。他於昨天公開喜訊，宣布長女出生，並在系列賽最終戰歸隊與球隊會合。

大谷翔平首打席面對過去對戰成績不佳（6打數僅1安打、2三振）的右投馬勒（Tyler Mahle），擊出二壘滾地球出局；3局上一人出局一壘有人則揮空三振。

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5局上兩出局壘上無人，大谷首球出棒打成一壘滾地球。 第8局0比0、無人出局一壘有人的情況下，大谷第四打席選到四壞球上壘。這次保送讓場上形成一、三壘有人，弗里曼（Freddie Freeman）擊出左外野高飛犧牲打，幫助球隊拿下勝利的關鍵分數。

▲大谷翔平當爸首戰 。（圖／達志影像／美聯社）

比賽最後以一個微妙的判決收尾。在9局兩出局一壘有人時，遊騎兵隊跑者試圖盜上二壘，遭判出局。遊騎兵隊總教練提出挑戰。經過幾分鐘的重播檢視後，裁判維持原判，比賽就此結束。

這場勝利讓道奇以2勝1敗拿下這個系列戰。大谷歸隊首戰雖然3打數沒有安打，但選到一次重要的四壞球，成為勝利的關鍵一環。

有趣的是，這天比賽雖為客場戰，卻仍吸引大量為大谷加油的球迷。德州阿靈頓的全球人壽球場（Globe Life Field）充滿為他祝賀的掌聲，還有許多球迷高舉寫著「恭喜！」的牌子。首打席上場打擊時，連捕手都向大谷恭喜致意。

當道奇隊進行球員介紹並唸到「大谷」時，現場爆出熱烈歡呼，顯示出他的人氣之高。這場比賽吸引38,110人進場，門票全數售罄，系列賽三場比賽也全部完售。