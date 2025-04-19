快訊／真美子要生了！大谷翔平請陪產假準備迎接新生命



▲ 大谷翔平陪產假迎新生命，道奇隊三連戰缺陣。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊的大谷翔平18日（台灣時間19日）起未隨隊參加客場對遊騎兵的三連戰，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前受訪時透露，大谷因為妻子真美子即將臨盆，已申請「陪產假」（Paternity List）。

羅伯斯表示，「翔平請了陪產假。他和真美子即將迎接新生命。我沒有被告知更多細節，不知道他什麼時候會回來，也不清楚何時會生產。不過他們夫妻倆現在正在一起準備迎接寶寶的誕生，因此他將暫時離隊。」

所謂「Paternity List」是MLB的一項制度，最多可請假3天，期間球隊可註冊替代球員。

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羅伯斯接著說，沒有和大谷聊太多，但希望一切順利，「他是一個情緒轉換得非常好的人。也非常重視睡眠，當寶寶出生後，對他的睡眠會有什麼影響，他又會如何確保睡眠，這點我還蠻感興趣的。」

大谷曾在去年12月28日（台灣時間29日）透過Instagram宣布妻子真美子懷上第一胎。雖然沒有公開胎兒的性別或預產期，但當時他貼出愛犬Dekopin、粉紅色嬰兒服、他代言的New Balance灰色嬰兒鞋，以及印有嬰兒圖案的超音波照片，並寫下：「Can’t wait for the little rookie to join our family soon！（迫不及待想迎接我們家新成員這位『小菜鳥』！）」分享他的喜悅。