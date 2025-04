快訊／真美子要生了！大谷翔平請陪產假準備迎接新生命

▲ 大谷翔平陪產假迎新生命,道奇隊三連戰缺陣。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

洛杉磯道奇隊的大谷翔平18日(台灣時間19日)起未隨隊參加客場對遊騎兵的三連戰,道奇隊總教練羅伯斯(Dave Roberts)賽前受訪時透露,大谷因為妻子真美子即將臨盆,已申請「陪產假」(Paternity List)。

羅伯斯表示,「翔平請了陪產假。他和真美子即將迎接新生命。我沒有被告知更多細節,不知道他什麼時候會回來,也不清楚何時會生產。不過他們夫妻倆現在正在一起準備迎接寶寶的誕生,因此他將暫時離隊。」

所謂「Paternity List」是MLB的一項制度,最多可請假3天,期間球隊可註冊替代球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯接著說,沒有和大谷聊太多,但希望一切順利,「他是一個情緒轉換得非常好的人。也非常重視睡眠,當寶寶出生後,對他的睡眠會有什麼影響,他又會如何確保睡眠,這點我還蠻感興趣的。」

大谷曾在去年12月28日(台灣時間29日)透過Instagram宣布妻子真美子懷上第一胎。雖然沒有公開胎兒的性別或預產期,但當時他貼出愛犬Dekopin、粉紅色嬰兒服、他代言的New Balance灰色嬰兒鞋,以及印有嬰兒圖案的超音波照片,並寫下:「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!(迫不及待想迎接我們家新成員這位『小菜鳥』!)」分享他的喜悅。