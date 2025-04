運動家新星夯第9轟獨居全壘打王　追平大聯盟一項最多轟紀錄

▲索德斯壯。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間18日上午,奧克蘭運動家新星索德斯壯(Tyler Soderstrom)在7局上半夯出賽季第9轟,幫助球隊終場8比0大勝白襪,索德斯壯目前獨居聯盟全壘打王,也讓他創下諸多紀錄。

The race to 10 home runs is led by none other than Tyler Soderstrom! pic.twitter.com/ripKCsIZMb