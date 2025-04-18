運動家新星夯第9轟獨居全壘打王　追平大聯盟一項最多轟紀錄

▲索德斯壯。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間18日上午，奧克蘭運動家新星索德斯壯（Tyler Soderstrom）在7局上半夯出賽季第9轟，幫助球隊終場8比0大勝白襪，索德斯壯目前獨居聯盟全壘打王，也讓他創下諸多紀錄。

The race to 10 home runs is led by none other than Tyler Soderstrom! pic.twitter.com/ripKCsIZMb [廣告]請繼續往下閱讀... April 17, 2025

索德斯壯在7局上半鎖定白襪左投埃澤特（Brandon Eisert）一顆83.7英哩的紅中滑球，一棒夯出右外野大牆形成擴大領先的陽春砲，本季第9轟出爐，超越水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）獨居大聯盟全壘打王，索德斯壯追平去年整季全壘打總和，也是他生涯首次對左投開轟。

「左投對左打從來都不簡單，」索德斯壯賽後說道，「我很努力地纏鬥，把球數拉到兩好三壞，他投了一顆掛在中間的滑球，我抓到機會好好揮了一棒，結果球就出去了。」

Tyler Soderstrom hits his Major-League leading ninth homer of the season! pic.twitter.com/Au2iccmnun — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 17, 2025

開轟後的索德斯壯也成為運動家隊史上第五位在球隊前19場比賽中至少敲出9支全壘打的球員，前面四位分別是2019年10轟的戴維斯（Khris Davis） 、1958年擊出10轟的瑟夫（Bob Cerv）、1992年敲出9轟的麥奎爾（Mark McGwire）以及1974年夯出9轟的傑克森（Reggie Jackson）。

「我不太想把焦點放在自己身上，今天我們就是想橫掃對手，而我們做到了，投手投得超棒，我們也用全壘打和得分支持了他，整體來說是一場很棒的比賽，」索德斯壯接著表示。

Volume up for Tyler Soderstrom's MLB-leading ninth homer ???? pic.twitter.com/CNNTwS4vX0 — MLB (@MLB) April 17, 2025

目前敲出9轟的索德斯壯不僅追平去年自己打了61場比賽的全壘打數字，也追平大聯盟23歲以下球員在球隊前19場比賽中最多轟的紀錄，另外4位分別是2019年貝林傑（Cody Bellinger）、2016年哈波（Bryce Harper）、2003年克斯（Austin Kearns）、1966年史考特（George Scott ）。