「差遠了！」洋基奇澤姆不爽好球帶　比賽期間違規發文

▲▼奇澤姆。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今(18日)靠著「米飯哥」萊斯(Ben Rice)單場4安的帶動,外加6局上半擊出兩分打點安打的好表現下,6比3逆轉光芒奪勝。洋基球星奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)在比賽中因抗議好球帶被驅逐出場,接著他在比賽期間於社群媒體上發表批評言論,違反了MLB社群媒體規定,最終奇澤姆刪除貼文。

Jazz Chisholm Jr. was ejected from the game after this strike three call pic.twitter.com/z4TyCAsCis