「差遠了！」洋基奇澤姆不爽好球帶　比賽期間違規發文

▲▼奇澤姆。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今（18日）靠著「米飯哥」萊斯（Ben Rice）單場4安的帶動，外加6局上半擊出兩分打點安打的好表現下，6比3逆轉光芒奪勝。洋基球星奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）在比賽中因抗議好球帶被驅逐出場，接著他在比賽期間於社群媒體上發表批評言論，違反了MLB社群媒體規定，最終奇澤姆刪除貼文。

Jazz Chisholm Jr. was ejected from the game after this strike three call pic.twitter.com/z4TyCAsCis [廣告]請繼續往下閱讀... April 18, 2025

奇澤姆在7局上半因抗議好球帶被主審貝肯（John Bacon）驅逐出場，這是奇澤姆職業生涯中第五次被驅逐出場，也是加入洋基以來的第一次；遭驅逐後奇澤姆在自己的社群媒體 X（前 Twitter）帳號上發文表示，「根本不…接近！！！」但隨即刪除這篇貼文。

Jazz Chisholm Jr. hopped on social media after his ejection pic.twitter.com/pSlC3UhJNn — Yankees Videos (@snyyankees) April 18, 2025

根據MLB規定，比賽期間禁止使用電子設備，社群媒體規定也明確禁止「發布或傳播任何質疑主審公正性或貶低大聯盟裁判的內容」。奇澤姆受訪時說道，「我當時不覺得我說了什麼該被驅逐出場的話，但可能後來是吧，我是一個競爭者，當我走上場並且覺得自己是對的，而你說的話我覺得不合理，我自然就會激動、會生氣。」

「我情緒失控了，我失去了冷靜，我必須要比這更成熟，我確實對自己失控感到生氣。」奇澤姆最後補充道。