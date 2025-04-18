7局失2分繳旅美代表作！　菅野智之奪勝謙喊：一切才剛開始

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間18日早上，巴爾的摩金鷹主場迎戰克里夫蘭守護者，金鷹強投菅野智之「中四日」登板先發主投7局僅失兩分，單場投球局數創旅美新高外也繳出本季代表作，終場金鷹6比2摘勝，菅野智之本季第2勝手到擒來。

A pumped up Tomoyuki Sugano after his strikeout to finish the 7th inning pic.twitter.com/L89egFb60E [廣告]請繼續往下閱讀... April 18, 2025

1局下半金鷹好手韓德森（Gunnar Henderson）鎖定守護者右投拜比（Tanner Bibee）一顆94英哩紅中速球，一棒夯出左外野助隊1比0先馳得點，菅野智之前2局投出6上6下展現身手，但3局上半出現亂流，被守護者施尼曼（Daniel Schneemann）、黑吉斯（Austin Hedges）背靠背開轟失掉2分，守護者2比1反超。

Gunnar Henderson hits his first homer of the season right on queue! pic.twitter.com/C5PuBWtY4j — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 17, 2025

落後的金鷹在下個半局馬上發動反擊，歐赫恩（Ryan Ohearn）咬中拜比95英哩速球擊出超前比分的三分砲，金鷹4比2反超；6局下半克耶斯塔克（Heston Kjerstad）再補上一發中右外野2分彈助隊鎖定戰局，金鶯終場6比2擊敗守護者，收下2連勝。

Ryan O’Hearn has two hits and a home run in two straight games.



He’s hitting .326 with .991 OPS this season!

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本戰菅野智之先發7局創旅美最長紀錄，耗費87球被敲出5支安打僅失2分，送出3次三振沒有保送，賽後防禦率則為3.43。

「今天開局感覺不錯，第一局三上三下的投球奠定了整場的節奏，」菅野智之賽後表示，「我能將球投到自己想要的位置，也和捕手充分溝通，基本上比賽是按照原定計畫進行，能夠投滿7局讓我很滿意。」

對於中4日的登板調整，菅野智之接著說，「我認為自己調整得不錯，目前先發投手群狀況比較辛苦，能在這樣的情況下被球隊信任，是身為球員最大的榮耀，能取得好成績真的很高興。」

最後菅野補充道，「這才是我大聯盟的第4場比賽，一切都還在開始階段，每場比賽都有收穫與反省，能度過這樣的時間真的很棒。」