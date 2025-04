7局失2分繳旅美代表作！　菅野智之奪勝謙喊：一切才剛開始

▲菅野智之。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間18日早上,巴爾的摩金鷹主場迎戰克里夫蘭守護者,金鷹強投菅野智之「中四日」登板先發主投7局僅失兩分,單場投球局數創旅美新高外也繳出本季代表作,終場金鷹6比2摘勝,菅野智之本季第2勝手到擒來。

A pumped up Tomoyuki Sugano after his strikeout to finish the 7th inning pic.twitter.com/L89egFb60E [廣告]請繼續往下閱讀... April 18, 2025

1局下半金鷹好手韓德森(Gunnar Henderson)鎖定守護者右投拜比(Tanner Bibee)一顆94英哩紅中速球,一棒夯出左外野助隊1比0先馳得點,菅野智之前2局投出6上6下展現身手,但3局上半出現亂流,被守護者施尼曼(Daniel Schneemann)、黑吉斯(Austin Hedges)背靠背開轟失掉2分,守護者2比1反超。

Gunnar Henderson hits his first homer of the season right on queue! pic.twitter.com/C5PuBWtY4j — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 17, 2025

落後的金鷹在下個半局馬上發動反擊,歐赫恩(Ryan Ohearn)咬中拜比95英哩速球擊出超前比分的三分砲,金鷹4比2反超;6局下半克耶斯塔克(Heston Kjerstad)再補上一發中右外野2分彈助隊鎖定戰局,金鶯終場6比2擊敗守護者,收下2連勝。

Ryan O’Hearn has two hits and a home run in two straight games.



He’s hitting .326 with .991 OPS this season!

pic.twitter.com/wt5mjYESmz — Just Baseball (@JustBB_Media) April 18, 2025

本戰菅野智之先發7局創旅美最長紀錄,耗費87球被敲出5支安打僅失2分,送出3次三振沒有保送,賽後防禦率則為3.43。

「今天開局感覺不錯,第一局三上三下的投球奠定了整場的節奏,」菅野智之賽後表示,「我能將球投到自己想要的位置,也和捕手充分溝通,基本上比賽是按照原定計畫進行,能夠投滿7局讓我很滿意。」

對於中4日的登板調整,菅野智之接著說,「我認為自己調整得不錯,目前先發投手群狀況比較辛苦,能在這樣的情況下被球隊信任,是身為球員最大的榮耀,能取得好成績真的很高興。」

最後菅野補充道,「這才是我大聯盟的第4場比賽,一切都還在開始階段,每場比賽都有收穫與反省,能度過這樣的時間真的很棒。」