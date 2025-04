延長賽「讓2追3」締老特拉福奇蹟　曼聯歐霸淘汰里昂晉級4強

▲馬奎爾。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間18日凌晨3點,歐足總歐洲聯賽8強次回合由英超傳統強權曼聯主場迎戰法甲勁旅里昂,兩隊2比2殺進延長後,客隊里昂先進兩球振奮士氣,眼看晉級在望時沒想到主場曼聯卻在比賽最後7分鐘連轟3球,不可思議以5比4(總比分7比6)完成老特拉福瘋狂逆轉秀,晉級歐霸4強。

Who wants to see a thread of absolute LIMBS? Here you go... #MUFC || #UEL pic.twitter.com/0nmz3EL5RN

上半場第10分鐘主場曼聯發動攻勢,烏加特(Manuel Ugarte)接到加拿喬(Alejandro Garnacho)的助攻率先破門,曼聯1比0先馳得點(總比分3比2);半場補時階段曼聯馬奎爾(Harry Maguire)持球組織傳給跟進的達洛(Diogo Dalot),後者強行甩開里昂左後衛塔格利亞菲可(Nicolás Tagliafico)後殺入禁區低射入網,曼聯2比0(總比分4比2)再下一城擴大領先優勢。

Diogo Dalot has now scored 3 goals in Europa League this season. 8 G/A in all competitions. pic.twitter.com/Qw2SsmXEGr

兩球落後的里昂在下半場士氣並未消沉,第71分鐘里昂在一波角球攻勢中拉卡澤特(Alexandre Lacazette)頭球攔截,隨後托利索(Corentin Tolisso)門前補射得手,里昂將比分追至1比2(總比分3比4);第77分鐘里昂持球在禁區盤帶後塔格利亞菲可抽射破門,里昂成功將比分扳至2比2平(總比分4比4)。

延長賽前段雙方都未能製造實質威脅,第105分鐘里昂發動快速反擊,福法納(Malick Fofana)被阻擋後球落到切爾基(Rayan Cherki)腳下,後者低射破門助隊3比2(總比分5比4)首次在兩回合中領先;延長賽中場休息後里昂攻勢再起,曼聯肖恩(Luke Shaw)在禁區內絆倒福法納被判點球,里昂老將拉卡澤特(Alexandre Lacazette)主罰命中,里昂第4球到手,將比分擴大至4比2(總比分6比4)。

KOBBIE MAINOOOOOOOO OMG. BRUNO FERNANDES SCORES THE 5,000TH GOAL AT OLD TRAFFORD FOR MANCHESTER UNITED & MAINOO MAKES IT 5,001!



THE MAN FOR THE MOMENT. OMGGGGGGG WHAT IS HAPPENING. OLD TRAFFORD HAS EXPLODED.



NOW GO WIN THIS. pic.twitter.com/r5Hu8uWBzF