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延長賽「讓2追3」締老特拉福奇蹟　曼聯歐霸淘汰里昂晉級4強

▲▼馬奎爾（Harry Maguire）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬奎爾。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間18日凌晨3點，歐足總歐洲聯賽8強次回合由英超傳統強權曼聯主場迎戰法甲勁旅里昂，兩隊2比2殺進延長後，客隊里昂先進兩球振奮士氣，眼看晉級在望時沒想到主場曼聯卻在比賽最後7分鐘連轟3球，不可思議以5比4（總比分7比6）完成老特拉福瘋狂逆轉秀，晉級歐霸4強。

上半場第10分鐘主場曼聯發動攻勢，烏加特（Manuel Ugarte）接到加拿喬（Alejandro Garnacho）的助攻率先破門，曼聯1比0先馳得點（總比分3比2）；半場補時階段曼聯馬奎爾（Harry Maguire）持球組織傳給跟進的達洛（Diogo Dalot），後者強行甩開里昂左後衛塔格利亞菲可（Nicolás Tagliafico）後殺入禁區低射入網，曼聯2比0（總比分4比2）再下一城擴大領先優勢。

兩球落後的里昂在下半場士氣並未消沉，第71分鐘里昂在一波角球攻勢中拉卡澤特（Alexandre Lacazette）頭球攔截，隨後托利索（Corentin Tolisso）門前補射得手，里昂將比分追至1比2（總比分3比4）；第77分鐘里昂持球在禁區盤帶後塔格利亞菲可抽射破門，里昂成功將比分扳至2比2平（總比分4比4）。

延長賽前段雙方都未能製造實質威脅，第105分鐘里昂發動快速反擊，福法納（Malick Fofana）被阻擋後球落到切爾基（Rayan Cherki）腳下，後者低射破門助隊3比2（總比分5比4）首次在兩回合中領先；延長賽中場休息後里昂攻勢再起，曼聯肖恩（Luke Shaw）在禁區內絆倒福法納被判點球，里昂老將拉卡澤特（Alexandre Lacazette）主罰命中，里昂第4球到手，將比分擴大至4比2（總比分6比4）。

眼看主場即將吞下大敗，曼聯卻在比賽最後7分鐘展現瘋狂韌性，第114分鐘卡塞米羅（Casemiro）在禁區內被里昂球員侵犯，VAR審查後判罰點球，由「B費」布魯諾（Bruno Fernandes）主罰進球，曼聯追至3比4（總比分5比6）；第120分鐘曼聯攻勢再起，卡塞米羅分球給梅努（Kobbie Mainoo），梅努內切後彎射破門，曼聯4比4追平比分（總比分6比6）。

就在眾人以為要進入點球大戰時，卡塞米羅在121分鐘送出致命傳中，跟進的馬奎爾頭槌建功順利破門，曼聯在7分鐘內連轟3球完成逆轉，最終以5比4（總比分7比6）在老特發福上演奇蹟，晉級歐霸4強。

「球場裡的聲音是我聽過最棒的，」曼聯主帥阿莫林（Ruben Amorim）賽後受訪時說道，「有些人收集球衣、圍巾，但我想保留的是那個聲音，那是全世界最棒的聲音，我很替那些在4比2時因交通而提前離場的人感到惋惜，他們肯定會後悔。」

「我們知道自己的表現不夠好，也理應受到批評，但我們還有時間，能讓這賽季變得特別，那真是一個美好的夜晚，球隊已經很疲憊，4比2又多一人，我們以為比賽結束了，但在這裡，比賽永遠不會真正結束，在這裡，一切皆有可能，你能感受到這種氛圍。」阿莫林最後表示。

關鍵字： 足球歐霸曼聯里昂

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