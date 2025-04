連2季附加賽出局！國王火速開除總管　詹皇經紀人：沒人想留在那

The Sacramento Kings and general manager Monte McNair are mutually parting ways, sources tell ESPN. McNair spent five seasons running the Kings, winning NBA executive of the year in 2023 when Sacramento went 48-34 and snapped a record 16-year drought to make the playoffs. pic.twitter.com/off3QWsZnU

記者游郁香/綜合報導

國王今(17)日在附加賽不敵獨行俠,賽季畫下句點,賽後不到1小時,球團就宣布與總經理麥克奈爾(Monte McNair)「基於共識」分道揚鑣。不過聯盟消息人士向《ClutchPoints》證實,這項人事決策實際上為球團主動解除其職務,並非單純離任。

國王今日在主場以106比120慘敗達拉斯獨行俠,連續2年止步附加賽。就在比賽前,《HoopsHype》記者斯克托(Michael Scotto)才爆料麥克奈爾已處於「熱鍋上」,一旦球隊落敗,恐將面臨下台命運,結果也如他所預料的。

麥克奈爾自2020年9月接任國王總經理,並在2022-23賽季帶領球隊打出48勝34敗、睽違16年重返季後賽,因而獲選NBA年度最佳總管。他任內促成多筆關鍵交易,包括將哈利伯頓(Tyrese Haliburton)送至溜馬,換來全明星中鋒薩波尼斯(Domantas Sabonis),打造出他與福克斯(De’Aaron Fox)的雙星組合。

▲國王本季開除主帥布朗(左),附加賽出局後,也與總管麥克奈爾(右)分道揚鑣。(圖/達志影像/美聯社)

他也成功網羅蒙克(Malik Monk)、選進莫瑞(Keegan Murray),一度讓國王成為西區新興強權。球隊在他任內連3季至少拿下40勝,整體勝率為48.8%,遠高於他上任前14年間僅36.2%的聯盟「倒數」水準。

不過,這段時間的成功逐漸被內部裂痕吞噬。過去兩季,管理階層、教練團與球團老闆蘭納帝夫(Vivek Ranadive)在人事與球隊方向上意見分歧。2021-22賽季中,麥克奈爾炒掉主帥華頓(Luke Walton),先由簡崔(Alvin Gentry)代理,後續再聘請布朗(Mike Brown)執教。

2024-25賽季,布朗僅執教31場即遭開除,前球隊一哥福克斯也被交易至馬刺。福克斯的經紀人也是天王詹姆斯(LeBron James)好友保羅(Rich Paul)曾公開表示,「球員無意與國王共築未來」。

更雪上加霜的是,助理總經理威爾考克斯(Wes Wilcox)於3周前離隊,轉任猶他大學男籃總經理,讓國王高層人事陸續出現空缺。

