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連2季附加賽出局！國王火速開除總管　詹皇經紀人：沒人想留在那

記者游郁香／綜合報導

國王今（17）日在附加賽不敵獨行俠，賽季畫下句點，賽後不到1小時，球團就宣布與總經理麥克奈爾（Monte McNair）「基於共識」分道揚鑣。不過聯盟消息人士向《ClutchPoints》證實，這項人事決策實際上為球團主動解除其職務，並非單純離任。

國王今日在主場以106比120慘敗達拉斯獨行俠，連續2年止步附加賽。就在比賽前，《HoopsHype》記者斯克托（Michael Scotto）才爆料麥克奈爾已處於「熱鍋上」，一旦球隊落敗，恐將面臨下台命運，結果也如他所預料的。

麥克奈爾自2020年9月接任國王總經理，並在2022-23賽季帶領球隊打出48勝34敗、睽違16年重返季後賽，因而獲選NBA年度最佳總管。他任內促成多筆關鍵交易，包括將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）送至溜馬，換來全明星中鋒薩波尼斯（Domantas Sabonis），打造出他與福克斯（De’Aaron Fox）的雙星組合。

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▲▼國王本季開除主帥布朗，附加賽出局後，也與總管麥克奈爾分道揚鑣。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王本季開除主帥布朗（左），附加賽出局後，也與總管麥克奈爾（右）分道揚鑣。（圖／達志影像／美聯社）

他也成功網羅蒙克（Malik Monk）、選進莫瑞（Keegan Murray），一度讓國王成為西區新興強權。球隊在他任內連3季至少拿下40勝，整體勝率為48.8%，遠高於他上任前14年間僅36.2%的聯盟「倒數」水準。

不過，這段時間的成功逐漸被內部裂痕吞噬。過去兩季，管理階層、教練團與球團老闆蘭納帝夫（Vivek Ranadive）在人事與球隊方向上意見分歧。2021-22賽季中，麥克奈爾炒掉主帥華頓（Luke Walton），先由簡崔（Alvin Gentry）代理，後續再聘請布朗（Mike Brown）執教。

2024-25賽季，布朗僅執教31場即遭開除，前球隊一哥福克斯也被交易至馬刺。福克斯的經紀人也是天王詹姆斯（LeBron James）好友保羅（Rich Paul）曾公開表示，「球員無意與國王共築未來」。

更雪上加霜的是，助理總經理威爾考克斯（Wes Wilcox）於3周前離隊，轉任猶他大學男籃總經理，讓國王高層人事陸續出現空缺。

國王目前陣容以薩波尼斯、蒙克、迪羅臣（DeMar DeRozan）與拉文（Zach LaVine）為核心，但隨著管理團隊動盪，陣容未來發展充滿變數。值得一提的是，迪羅臣與拉文過去在公牛搭配未能成功，國王卻選擇重組這對搭檔，結果同樣在附加賽遭到淘汰。

關鍵字： NBA國王麥克奈爾獨行俠薩波尼斯福克斯

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