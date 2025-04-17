K湯砍23分復仇國王、AD附加賽沒輸過　獨行俠挺進西區老八爭奪戰

KLAY THOMPSON: 16 PTS IN THE 2ND ????‍????



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記者游郁香／綜合報導

神射湯普森（Klay Thompson）今（17）日上演「復仇之戰」，在沙加緬度國王主場攻下23分、5籃板、2助攻，並投進5記三分球，幫助達拉斯獨行俠以120比106淘汰對手，挺進19日的西區老八爭奪戰，對手是灰熊。值得一提的是，季中入隊的明星長人戴維斯（Anthony Davis）至今在附加賽沒輸過。

AD (27pts) & KLAY (23pts) LEAD THE MAVS TO THE #SoFiPlayIn W ???? ????



They'll play Memphis Friday night (9:30pm/et, TNT) for the 8-seed in the West! pic.twitter.com/uTF3iP7YiW — NBA (@NBA) April 17, 2025

湯普森此役狀態火燙，尤其在第2節5投5中、單節狂砍16分，半場就繳出16分、4籃板、2助攻，投籃命中率高達71%，正負值+30，進入中場休息時，他邁著開心的步伐走回休息室，心情大好。

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獨行俠本場從開局便掌握節奏，次節打出44比19的猛攻，帶著71比48、23分領先進入下半場。場邊記者注意到，次節還剩1分21秒時，國王主場球迷已經提早前往販賣部、洗手間，甚至有人提前離場。

▲湯普森砍下23分，成功復仇國王。（圖／達志影像／美聯社）

這場比賽對湯普森而言意義非凡。正是在這座球館，去年的附加賽他10投0中，黯然結束勇士生涯，如今他以實際行動復仇，最終他攻下23分、 5籃板和 2助攻，三分球7投5中，正負值+31高居全場最高。

▲戴維斯本場貢獻27分、9籃板，持續附加賽不敗紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

與前獨行俠「基石」唐西奇（Luka Dončić）互換東家的明星長人戴維斯，則持續在附加賽打出強勢表現，全場攻下27分、9籃板、3阻攻，幫助達拉斯以120比106大勝14分，保持個人附加賽完美的4勝0敗；這也是湯普森自2023年11月以來首次擊敗國王。

達拉斯以西區第10種子晉級下一輪，將與灰熊爭搶西區最後一張季後賽門票，過去從未有第10種子成功打進季後賽。不過這支球隊在湯普森與戴維斯的領軍下，無論外界如何評價管理層，他們已證明自己具備逆境翻身的實力。

▲獨行俠全場壓制國王，挺進與灰熊的西區第8種子爭奪戰。（圖／達志影像／美聯社）