K湯砍23分復仇國王、AD附加賽沒輸過　獨行俠挺進西區老八爭奪戰

記者游郁香/綜合報導

神射湯普森(Klay Thompson)今(17)日上演「復仇之戰」,在沙加緬度國王主場攻下23分、5籃板、2助攻,並投進5記三分球,幫助達拉斯獨行俠以120比106淘汰對手,挺進19日的西區老八爭奪戰,對手是灰熊。值得一提的是,季中入隊的明星長人戴維斯(Anthony Davis)至今在附加賽沒輸過。

AD (27pts) & KLAY (23pts) LEAD THE MAVS TO THE #SoFiPlayIn W ???? ????



They'll play Memphis Friday night (9:30pm/et, TNT) for the 8-seed in the West! pic.twitter.com/uTF3iP7YiW