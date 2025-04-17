國民危險近身球引爆衝突！　海盜克魯茲夯滿貫砲「完美復仇」

▲克魯茲（Oneil Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間17日上午，匹茲堡海盜主場迎戰華盛頓國民，比賽進行到7局下半時發生插曲，國民投手羅培茲（Jorge López）對海盜雷諾茲（Bryan Reynalds）投出觸身球後又對麥卡臣（Andrew McCutchen）投出頭部危險球，兩隊板凳清空後，海盜克魯茲（Oneil Cruz）在同個半局炸裂一發滿貫砲「完美復仇」，最終海盜6比1贏球。

Pirates and Nationals clear the benches after Jorge Lopez throws a pitch near Andrew McCutchen's head. Lopez was ejected. Oneil Cruz had to hold back Tommy Pham pic.twitter.com/ZOZxmkxTLi [廣告]請繼續往下閱讀... April 17, 2025

5局下半海盜捕手戴維斯（Henry Davis）擊出一發陽春砲助隊1比0先馳得點，比賽進行到7局下半時比賽出現插曲，國民後援羅培茲在兩出局後對海盜DH雷諾茲投出觸身球，隨後面對下一棒「海賊王」麥卡臣時投出頭部近身球，隨後兩隊板凳清空引爆衝突，羅培茲遭驅逐出場。

衝突告一段落後，海盜強打克魯茲在滿壘面對國民後援薩拉查（Eduardo Salazar）時，鎖定一顆86英哩內角滑球，一棒夯出右外野二層看台形成擴大領先的滿貫砲，海盜最終6比1順利贏球。

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「沒什麼，除了做出反應，你沒有時間考慮任何事情，」麥卡臣賽後談到衝突時表示，麥卡臣隨後也說，他認為羅佩茲的投球不是故意的，但考慮到雷諾茲在自己上場打擊前剛剛被擊中，很容易理解為什麼當下情緒會如此激動。

「克魯茲出現了，」麥卡臣最後提及那發奠定勝基的滿貫砲，「這點燃了他內心的火焰，他能夠打出滿貫全壘打，有時候這是必要的。」