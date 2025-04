國民危險近身球引爆衝突！　海盜克魯茲夯滿貫砲「完美復仇」

▲克魯茲(Oneil Cruz)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間17日上午,匹茲堡海盜主場迎戰華盛頓國民,比賽進行到7局下半時發生插曲,國民投手羅培茲(Jorge López)對海盜雷諾茲(Bryan Reynalds)投出觸身球後又對麥卡臣(Andrew McCutchen)投出頭部危險球,兩隊板凳清空後,海盜克魯茲(Oneil Cruz)在同個半局炸裂一發滿貫砲「完美復仇」,最終海盜6比1贏球。

Pirates and Nationals clear the benches after Jorge Lopez throws a pitch near Andrew McCutchen's head. Lopez was ejected. Oneil Cruz had to hold back Tommy Pham pic.twitter.com/ZOZxmkxTLi